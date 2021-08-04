Bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trước của gia đình hiếm muộn kèm tâm thư gửi gắm của người mẹ xin 'đừng cho ai'

Xã hội 04/08/2021 16:34

Tại phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, người dân đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị boẻ rơi trước cửa nhà kèm theo 1 bức thư của người mẹ nhờ nuôi bé.

Theo báo Gia đình và Xã hội đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 3/8/2021, một người dân ở phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh hoảng hốt khi phát hiện trước cửa nhà có một giỏ nhựa màu đỏ bên trong phát ra tiếng động yếu ớt. Tò mò lại gần, mở ra, chủ nhà giật mình vì thấy một bé trai sơ sinh tầm 1 ngày tuổi còn nguyên dây rốn được quấn trong tấm chăn mỏng màu trắng.

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Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Ảnh: Gia đình và xã hội

Bên cạnh cháu bé còn kèm theo một bức thư của người mẹ với lời nhắn: "Do lỡ có thai ngoài ý muốn và hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tôi sinh cháu mà không đủ điều kiện nuôi dưỡng và giáo dục... Tôi mong muốn sự giúp đỡ từ phía anh chị chỉ nuôi cháu mà đừng cho ai..."

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Lá thư viết tay mà người mẹ để lại bên cạnh cháu bé - Ảnh: Fanpage Cẩm Phả

Theo thông tin báo Giao thông, ngay khi phát hiện cháu bé cùng lá thư, gia đình người dân này đã đưa bé vào nhà chăm sóc. Hiện, cháu rất khoẻ mạnh. Được biết, gia đình này cũng thuộc diện hiếm muộn, khó khăn trong việc sinh con. Do vậy, gia đình cũng có nguyện vọng xin nhận và giữ lại bé trai sơ sinh bị bỏ rơi này để chăm sóc và nuôi dưỡng.

UBND phường Cẩm Thạch đã xác nhận sự việc và cho biết, hiện đang tìm kiếm thông tin người thân của cháu bé. Hiện, cháu bé được tạm giao cho gia đình phát hiện chăm sóc.

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