Đắk Nông: Phát hiện nhiều bé sơ sinh bị bỏ rơi, có trường hợp dây rốn sưng đỏ, được thắt bằng sợi thun

Xã hội 29/07/2021 12:09

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phát hiện nhiều trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân trong tình trạng chưa cắt dây rốn hoặc mới bị cắt, còn đỏ và sưng.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Kiện, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (Đắk Glong, Đắk Nông) cho biết cơ quan chức năng đang thông báo tìm người thân cho bé gái mới sinh bỏ rơi trên địa bàn.

Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước của nhà một người dân tại bon R’ting, xã Quảng Sơn. Qua kiểm tra, trên người bé gái không có bất kỳ giấy tờ nào kèm theo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã liên hệ với trạm y tế đưa bé gái lên cắt rốn và làm vệ sinh khử trùng.

Ông Kiện cho biết: "Hiện sức khỏe bé gái tốt, uống sữa được. Địa phương đang kêu gọi ủng hộ để mua bỉm, sữa cho bé và ra thông báo tìm người thân".

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Bé sơ sinh được người dân phát hiện ra rạng sáng nay - Ảnh: Zing News

Mười ngày trước, người dân thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), cũng phát hiện ra cháu bé để trong một bịch nylon màu đỏ, quấn chăn, có bình sữa nhỏ và mảnh giấy kèm theo.

Thời điểm phát hiện, cơ thể bé gái dưới một tuần tuổi trong tình trạng rất lạnh. Cuống rốn bé có dấu hiệu mới bị cắt và sưng đỏ, được thắt bằng sợi thun.

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Cháu bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng trường mầm non tư thục suốt một đêm mưa lạnh. Khi bà Thuý phát hiện, cháu bé đã bị ướt sũng, cơ thể run lạnh.

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