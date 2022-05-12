'Bé Na' thuộc giống hổ mang chúa dài hơn 3 mét bò vào trường học, 'chễm chệ' ở khu vực nhiều học sinh đi lại

Xã hội 12/05/2022 09:54

Trong lúc ra chơi, một số học sinh lớp 7 Trường THCS Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện một con rắn lớn bị mắc vào lưới vây xung quanh sân tập thể dục của nhà trường.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, tại trường THCS Kỳ Sơn vừa phát hiện một con rắn lớn bò vào, may mắn được phát hiện khi mắc vào lưới sân tập thể dục.

ran ho mang 1
Con rắn mắc vào lưới thể dục của trường - Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, vào khoảng 8h30 sáng ngày 11/5, trong lúc ra chơi, một số học sinh lớp 7 Trường THCS Kỳ Sơn phát hiện một con rắn lớn bị mắc vào lưới vây xung quanh sân tập thể dục của nhà trường.

Ngay sau đó lãnh đạo trường, giáo viên và học sinh đã nhanh chóng bắt con rắn rồi điện báo lực lượng chức năng.

Liên quan đến vụ việc, Dân Trí thông tin, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo với Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh để phối hợp bàn giao cho cơ quan chức năng. Cá thể rắn hổ mang chúa này dài hơn 3 m, nặng 2,6 kg.

ran ho mang 3
Con rắn đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên - Ảnh: Dân Trí

Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc, rồi tiến hành thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên.

Tự mua 3 con rắn lục đuôi đỏ về nuôi, bé trai bị 'thú cưng' phản chủ, cắn suýt chết

Tự mua 3 con rắn lục đuôi đỏ về nuôi, bé trai bị 'thú cưng' phản chủ, cắn suýt chết

Giấu gia đình mua 3 con rắn lục đuôi đỏ về nuôi trong phòng riêng, bé trai 13 tuổi bị rắn “phản chủ”.

Xem thêm
Từ khóa:   rắn hổ mang chúa rắn bò vào phòng học rắn hổ mang bò vào trường học

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 25 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?