'Bé Na' thuộc giống hổ mang chúa dài hơn 3 mét bò vào trường học, 'chễm chệ' ở khu vực nhiều học sinh đi lại

Trong lúc ra chơi, một số học sinh lớp 7 Trường THCS Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện một con rắn lớn bị mắc vào lưới vây xung quanh sân tập thể dục của nhà trường.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, tại trường THCS Kỳ Sơn vừa phát hiện một con rắn lớn bò vào, may mắn được phát hiện khi mắc vào lưới sân tập thể dục.

Con rắn mắc vào lưới thể dục của trường - Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, vào khoảng 8h30 sáng ngày 11/5, trong lúc ra chơi, một số học sinh lớp 7 Trường THCS Kỳ Sơn phát hiện một con rắn lớn bị mắc vào lưới vây xung quanh sân tập thể dục của nhà trường.

Ngay sau đó lãnh đạo trường, giáo viên và học sinh đã nhanh chóng bắt con rắn rồi điện báo lực lượng chức năng.

Liên quan đến vụ việc, Dân Trí thông tin, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo với Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh để phối hợp bàn giao cho cơ quan chức năng. Cá thể rắn hổ mang chúa này dài hơn 3 m, nặng 2,6 kg.

Con rắn đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên - Ảnh: Dân Trí

Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc, rồi tiến hành thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-na-thuoc-giong-ho-mang-chua-dai-hon-3-met-bo-vao-truong-hoc-chem-che-o-khu-vuc-nhieu-hoc-sinh-di-lai-468116.html