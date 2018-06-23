Bé gái 4 tuổi bị bạn cha đánh tử vong: Chân dung và lý lịch bất hảo của nghi phạm

Xã hội 23/06/2018 18:11

Trước khi bị bắt vì tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, đối tượng Phi Long II từng có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị đánh tử vong, hôm nay 23/6 Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Được biết trước đây đối tượng Nguyễn Phan Phi Long II (sinh năm 1989, ngụ tại thành phố Vĩnh Long) từng có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Như thông tin trước đó đã đưa, sau khi vợ chồng anh Phan Hữu Duyên (sinh năm 1988, ngụ phường 3, thành phố Vĩnh Long) ly hôn, bé N.T.H (sinh năm 2014) được bà ngoại đưa về Cà Mau chăm sóc. Đến đầu tháng 6 vừa qua, anh Duyên về Cà Mau đón con gái lên chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật. Vì bận công việc nên anh nhờ vợ chồng Nguyễn Phan Phi Long II (bạn thân của anh) chăm sóc con gái.

Bé gái 4 tuổi bị bạn cha đánh tử vong: Chân dung và lý lịch bất hảo của nghi phạm - Ảnh 1
Chân dung đối tượng Nguyễn Phan Phi Long II - Ảnh: Zing

Đến rạng sáng ngày 16/6, anh nhận được tin con gái rơi xuống sông tử vong. Khi đưa vào bệnh viện, bé đã tử vong. Qua quá trình khám nghiệm, cảnh sát phát hiện bé có dấu hiệu bị bạo hành.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Phan Phi Long II khai vì cháu H. nói hỗn với mình nên đã đánh vào mặt khiến bé ngã xuống nền gạch. Thấy bé bị nôn ói, mắt trợn trắng bất tỉnh, Long II đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. 

 

Lời khai của nghi phạm bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Nạn nhân có biểu hiện ói, mắt trợn trắng trước khi chết

Lời khai của nghi phạm bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Nạn nhân có biểu hiện ói, mắt trợn trắng trước khi chết

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Phan Phi Long Hai khai nhận đã tát vào mặt bé N.T.H. khiến nạn nhân té ngã, đập đầu xuống nền gạch dẫn đến chấn thương sọ não.

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