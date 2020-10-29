Bắt giữ nam thanh niên đưa bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn

Xã hội 29/10/2020 17:57

Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) bắt giữ nam thanh niên 23 tuổi để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Thạch Nghiêm (23 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau) về hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi. 

Theo thông tin trên Người Lao Động, vào khoảng tháng 9/2020, Nghiêm và bé T.D. (12 tuổi, ngụ huyện Năm Căn) quen biết rồi nảy sinh tình cảm. 

Bắt giữ nam thanh niên đưa bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn - Ảnh 1
Nam thanh niên vướng lao lý vì 'yêu' bạn gái nhí - Ảnh minh họa: Internet

Khuya 3/10 vừa qua, Nghiêm chở "người yêu nhí" đi chơi. Sau đó, thanh niên này đưa bé gái 12 tuổi vào một nhà nghỉ tại thị trấn Năm Căn để quan hệ tình dục. 

Khi về nhà, người thân nhận thấy bé gái có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Bé D. kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe. Người thân lập tức tố cáo hành vi của Thạch Nghiêm đến cơ quan chức năng. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

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