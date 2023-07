Cần tiền tiêu xài, Nguyễn Ngọc Sơn dùng số điện thoại lạ nhắn tin cho người yêu cũ dọa tung ảnh nóng tống tiền.

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Sơn (24 tuổi, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Sơn dọa tung ảnh nóng tống tiền tình cũ - Ảnh: Nhã Hoàng

Trước đó, Công an huyện Nam Đàn tiếp nhận đơn tố cáo của chị H. (28 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về việc bị một đối tượng dọa tung ảnh nóng tống tiền.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 18/7/2020, chị H. liên tiếp nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ ép chị phải đưa 86 triệu đồng, nếu không sẽ gửi những hình ảnh, clip nóng của chị cho người thân và phát tán lên mạng xã hội.

Theo thoả thuận, chị H. sẽ đưa trước 55 triệu đồng cho người này. Số tiền còn lại sẽ chuyển vào 2 ngày sau.

Qua điều tra, công an xác định kẻ tống tiền chị H. chính là Nguyễn Ngọc Sơn.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 18/7, chị H. mang số tiền 55 triệu đồng đến đặt tại mương nước trước công ty dệt may Hanosimex (thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) giao cho Sơn. Khi Sơn vừa lấy tiền thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, Sơn khai nhận từng có thời gian yêu đương với chị H. Sau khi chia tay, đối tượng nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của tình cũ để lấy tiền tiêu xài.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

