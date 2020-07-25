Cay cú vì bị 'đá', thanh niên gửi ảnh nóng của bạn gái cho cả gia đình nhằm tống tình

Níu kéo tình cảm bất thành, Lợi gửi ảnh nóng của bạn gái cho người thân, bạn bè nhằm ép buộc cưỡng dâm nạn nhân.

Hôm nay (25/7), Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Ngọc Lợi (22 tuổi, trú tại thôn phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) về các tội cưỡng dâm và làm nhục người khác.

Theo điều tra, khoảng tháng 8/2017, Lợi và chị Uyên (23 tuổi, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) chung sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Trong quá trình chung sống, cặp đôi thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Mỗi lần như vậy, chị Uyên lại đòi chia tay. Tuy nhiên Lợi đã tìm cách thuyết phục, hứa hẹn để chị Uyên từ bỏ ý định.

Để đề phòng chị Uyên lại đòi chấm dứt tình cảm, Lợi đã chủ động ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của bạn gái.

Nam thanh niên gửi ảnh nóng của bạn gái cho gia đình rồi tống tình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20/4/2019, cặp đôi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Chị Uyên kiên quyết chia tay và chuyển về huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) sinh sống, cắt đứt mọi liên lạc với Lợi.

Níu kéo tình cảm nhiều lần không được, Lợi gọi điện cho bố mẹ của chị Uyên để chửi bới, lăng mạ. Đối tượng còn lập 3 tài khoản Facebook mạo danh bạn gái cũ, gửi lời mời kết bạn cho bạn bè, người thân của chị Uyên.

Sau đó, Lợi gửi những hình ảnh nhạy cảm của chị Uyên cho họ. Lợi ép bạn gái cũ phải cho mình quan hệ tình dục, nếu không sẽ tung toàn bộ những hình ảnh trên lên mạng xã hội.

Lo sợ bị ảnh hưởng danh dự, khoảng 14 giờ ngày 28/4/2019, chị Uyên đến gặp Lợi và chấp nhận quan hệ tình dục với anh ta.

Sau khi giao cấu xong, chị Uyên lấy điện thoại của Lợi xóa một số hình ảnh nhạy cảm còn lưu trong máy rồi đi về. Vài ngày sau, Lợi lại đòi gặp Uyên để quan hệ tình dục nhưng nạn nhân không đồng ý.

Không đạt được mục đích, Lợi tiếp tục gửi các hình ảnh nhạy cảm của Uyên cho bố mẹ và bạn bè của cô. Quá sợ hãi, nạn nhân đã tố giác hành vi của Lợi đến cơ quan công an. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bắt thanh niên chuyên lừa đảo, tống tình các cô gái trẻ bằng clip "nóng" Nhàn lập Facebook giả để tiếp cận các cô gái trẻ, dụ giỗ họ gửi hình ảnh, clip khiêu gợi thì sẽ được vay tiền mà không cần đặt cọc, rồi sau đó tống tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cay-cu-vi-bi-da-thanh-nien-gui-anh-nong-cua-ban-gai-cho-ca-gia-dinh-nham-tong-tinh-371889.html