Sau 13 ngày lẩn trốn tại quê nhà, nghi phạm tạt axit nữ phụ bếp mù mắt ở Hòa Bình đã ra đầu thú. Trước đó, cơ quan công an cũng bắt giữ một đối tượng chủ mưu khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết nghi phạm tạt axit nữ phụ bếp mù mắt ở Hòa Bình đã ra đầu thú vào sáng 31/8.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1988), trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Sau 13 ngày lẩn trốn tại quê nhà, Cảnh đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi tạt axit chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, ngụ huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Trước khi bắt Nguyễn Văn Cảnh, cơ quan công an cũng đã bắt được Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Trong đó, Nguyễn Trọng Lộc là chủ mưu và Nguyễn Văn Cảnh là người trực tiếp thực hiện hành vi tạt axit vào chị Nhâm.

Nguyễn Văn Cảnh tạt axit nữ phụ bếp mù mắt ở Hòa Bình - Ảnh: Zing

Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 18/8, chị Nhâm đang làm việc trong khu bếp của trạm dừng nghỉ Như Ngọc thuộc xã Tây Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) thì bị Cảnh dùng cốc sứ đựng axit tạt vào mặt. Hậu quả, chị Nhâm bị bỏng cả mặt, hỏng một bên mắt.

Hình ảnh Cảnh tạt axit chị Nhâm được camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Chị Ngâm nghi ngờ việc mình bị tạt axit có liên quan đến chuyện tình cảm. Vào cuối năm ngoái, nạn nhân từng nhận được tin nhắn đe dọa từ một số máy lạ.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cách đây hơn 9 năm, chồng chị không may qua đời để lại hai con nhỏ cho chị chăm sóc. Hiện tại, con trai lớn của chị Nhâm được 17 tuổi, đang học cấp 3 còn người con thứ 2 đang học THCS. Để có tiền nuôi 2 con ăn học, chị Nhâm xin làm tại một nhà hàng trong trạm dừng nghỉ cách nhà 20 km. Đến ngày 18/8 vừa qua, chị không may gặp nạn.

Người phụ nữ bị tạt axit hỏng một bên mắt, mặt bỏng nặng: Lời kể kinh hoàng của nạn nhân Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị tạt axit tại Hòa Bình, nạn nhân cho biết không hề quen biết với nam thanh niên gây án.

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