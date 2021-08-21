19 người từ các huyện của Đắk Lắk tập trung tại một ngôi đình để cúng bái, bất chấp địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15.

Theo thông tin của Zingnews, ngày 21/8, một lãnh đạo UBND xã Ea Na, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang làm hồ sơ đề nghị UBND huyện xử phạt 19 trường hợp không thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, trước đó, sáng 20/8, 19 người đã tụ tập tại ngôi đình ở thôn Tân Thắng, xã Ea Na, để cúng bái bất chấp tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong số này, có 14 người đến từ các huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng lập biên bản 19 trường hợp tập trung cúng bái - Ảnh: Zingnews

Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Ea Na đã cử đoàn công tác đến lập biên bản và yêu cầu những người này khai báo y tế. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu những trường hợp này giải tán, không tập trung đông người để phòng, chống dịch.

Đến sáng 21/8, Đắk Lắk ghi nhận 637 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó, có 445 trường hợp đang điều trị, 189 trường hợp đã xuất viện và 3 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch.

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