Học sinh vào viện trong tình trạng nôn nhiều, đau bụng, mệt, một số học sinh có ỉa chảy, sốt. Tất cả bệnh nhi đều có tình trạng mất nước, 70% có rối loạn điện giải các mức độ.

Liên quan đến vụ việc hơn 50 học sinh Trường tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) có biểu hiện ngộ độc, đau bụng, buồn nôn sau chuyến đi dã ngoại , theo thông tin từ báo Người Lao động, cuối giờ chiều 29/3, Bệnh viện Bạch Mai cho biết ngày 28/3, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 38 bệnh nhi là học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Kim Giang.

"Nguyên nhân dẫn đến việc tiêu chảy và nôn hàng loạt của học sinh Trường Tiểu học Kim Giang đang được bệnh viện xét nghiệm để khẳng định. Theo chẩn đoán ban đầu có thể do ngộ độc thực phẩm "- bác sĩ Nam thông tin.

Về nguyên nhân vụ việc, bác sĩ Nam nhận định hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được nhưng không loại trừ khả năng đồ ăn tại bữa trưa do nhà trường chuẩn bị là nguyên nhân khiến học sinh bị ngộ độc.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ, điều dưỡng đã tiến hành cấp cứu nhanh chóng, kịp thời cho toàn bộ số bệnh nhi được chuyển đến. Với chẩn đoán mất nước, một số có rối loạn điện giải... tùy mức độ của từng bệnh nhi, các bác sĩ đã có chỉ định bù dịch kịp thời và theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, đối với vấn đề độc tố liên quan đến ăn uống, bác sĩ Nguyễn Thành Nam cho biết có 2 nguyên nhân có thể xảy ra, đó là độc tố có trong thức ăn hoặc có thể do vi khuẩn bị nhiễm vào thức ăn trong quá trình vận chuyển. Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang tiến hành các xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

Trong khi đó, thông tin từ Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Hà Nội, tính đến 12h ngày 29/3, tổng số đã có 73 cháu học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) có các biểu hiện ngộ độc phải vào viện cấp cứu và điều trị. Trong số đó, 58 cháu đã được ra viện, hiện còn 15 cháu đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Cụ thể, tại Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 38 ca vào viện, đã ra viện 33 ca, còn 5 ca đang theo dõi, hiện tình trạng sức khỏe ổn định. Tại Bệnh viện Xây dựng vào viện 25 ca, đã ra viện 23 còn 2 ca sức khỏe ổn định

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Xanh Pôn, mỗi nơi có có 1 ca vào viện, đã được thăm khám điều trị ổn định và cho ra viện. Tại Bệnh viện Đống Đa có 7 học sinh nhập viện, hiện sức khỏe ổn định, chờ kết quả xét nghiệm để ra viện.

Theo dự kiến, hết hôm nay (29/3) sẽ có kết quả xét nghiệm của Viện kiểm nghiệm quốc gia.