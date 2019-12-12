Bác ruột 51 tuổi dâm ô cháu gái 9 tuổi khi về dự đám giỗ ở Tiền Giang: Lời khai gây phẫn nộ

Xã hội 12/12/2019 10:05

Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam 4 tháng với đối tượng Nguyễn Thanh Hồng vì hành vi dâm ô bé gái.

Trao đổi với báo chí, đại tá Ngô Xuân Tư, trưởng công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Thanh Hồng (51 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Đối tượng này đã có hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi (cháu gái ruột của Hồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 15/11 ông Hồng về nhà cha ruột tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để làm đám giỗ.

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Công an lấy lời khai người bác dâm ô bé gái 9 tuổi khi về dự đám giỗ - Ảnh: Internet

Lúc này, đối tượng Hồng nhìn thấy cháu gái N.T.K.C (9 tuổi) đang đứng trong nhà xem tivi. Sau đó, ông ta đã kéo quần, cho một tay vào vùng “nhạy cảm” của bé.

Sau đó một tuần, trong lúc nói chuyện điện thoại với mẹ, bé C. đã kể lại hành vi của bác. Đến ngày 28/11 vừa qua, mẹ nạn nhân đã đến công an xã Long Hưng, huyện Châu Thành để trình báo sự việc.

Đến 30/11, Công an huyện Châu Thành đã phối hợp với Công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để mời đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi của mình. Sau đó cơ quan công an huyện Châu Thành đã di lý Hồng về Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin trên Trí Thức Trẻ, đối tượng này còn khai nhận cách đây 1,5 tháng từng dùng tay sờ vùng "nhạy cảm" của bé C. một lần. Hồng khai do thấy cháu gái dễ thương nên “thân mật” một chút và không biết đây là hành vi dâm ô, vi phạm pháp luật.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ việc hiếp dâm, dâm ô trẻ em mà người gây ra lại chính là người thân của nạn nhân.

Bé gái bị cậu ruột xâm hại tình dục 

Cách đây không lâu, tại Tiền Giang cũng vừa xảy ra vụ việc một bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột xâm hại đến mang thai. 

Theo đó vào chiều tối 21/6, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 nhận được trình báo của Bệnh viện Từ Dũ về trường hợp bé gái N.T.L (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Tiền Giang) mang thai, được cậu ruột đưa đến bệnh viện nạo phá thai. Khi được các bác sĩ hỏi, bé L. sợ hãi, khóc và nói chính cậu ruột là ông L.V.C (sinh năm 1974) nhiều lần xâm hại tình dục.

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Cách đây không lâu, vụ việc bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột xâm hại gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Bệnh viện Từ Dũ đã trình báo sự việc đến Công an phường Nguyễn Cư Trinh. Nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt đưa ông C. về trụ sở làm việc. Được biết bé L. mồ côi cả cha lẫn mẹ nên được cậu là ông C. đưa về nuôi dưỡng. Đến tháng 8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với C. để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

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Từ khóa:   xâm hại tình dục Tiền Giang dâm ô trẻ em

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