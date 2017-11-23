Khi được người dân thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) phát hiện trước ngõ dẫn vào dãy phòng trọ, em bé sơ sinh đã tử vong trong túi ni lông.

Sáng 23/11, bà Lê Thị Thắm – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hoàn Sơn xác nhận việc người dân địa phương phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước dãy phòng trọ của người dân thôn Núi Móng.

Vụ việc xảy ra vào sáng 21/11. Vào thời điểm được tìm thấy, cháu bé không mặc quần áo, dây rốn vẫn còn cuốn quanh người và đã tử vong trong túi ni lông.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền, đồng thời mua quan tài và làm thủ tục chôn cất cho bé.

Bà Thắm, một trong những người đầu tiên phát hiện, chia sẻ với PV Thời Đại: “Tôi cho rằng đứa trẻ là con của một công nhân nào đó ở khu vực này, có thể quá trình mang thai cô này xấu hổ nên khi sinh con không đi bệnh viện mà sinh ở nhà trọ rồi bỏ luôn ở ngoài khiến đứa bé tử vong. Nhìn thấy vậy, ai cũng thương xót cho cháu, người dân đã tổ chức chôn cất cho cháu rồi”.

Theo suy đoán của người dân xã Hoàn Sơn, rất có thể mẹ bé là công nhân thuộc khu công nghiệp tại đây.

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