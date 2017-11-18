Khi nhìn ra phía cửa nhà, người dân tại thôn 1, xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bất ngờ phát hiện bé gái 10 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng một ít quần áo và bỉm sữa.

Sáng nay (18/11), anh Nguyễn Văn Đắc trú tại thôn 1, xã Gia Đức cho hay, bé gái khoảng 10 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà ông Đỗ Văn Luyện.

Trước đó, vào lúc 19 giờ tối 17/11, khi nhìn thấy bé gái cùng quần áo và bỉm sữa nằm trước cửa nhà mình, ông Đỗ Văn Luyện đã nhanh chóng báo tin cho anh em họ hàng, bà con lối xóm.

Trò chuyện cùng PV Trí Thức Trẻ, anh Đắc nói: "Cha mẹ bé gái không hề để lại bất cứ lời nhắn nào vì chúng tôi lục tìm nhưng đều không thấy bức thư nào để lại cả. Chúng tôi nghĩ chắc do mẹ cháu bé đã quá khổ tâm hoặc vướng phải điều gì đó mới để con mình lại nhờ người nuôi hộ thôi".

Hiện giờ, cháu gái đang được gia đình ông Luyện chăm sóc, nuôi dưỡng. Tình hình sức khỏe của bé rất tốt, ổn định và không quấy khóc.

Việc bé gái 10 tháng tuổi bị bỏ rơi đã được báo lên cho lãnh đạo địa phương, anh Đắc chia sẻ: "Cha tôi là trưởng thôn 1, xã Gia Đức nên ngay sau khi phát hiện vụ việc đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên UBND xã để họ nắm bắt”.

Xót xa bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, có bàn tay 6 ngón bị bỏ rơi trong bụi rậm Gia đình ông Trần Văn Bảnh ngụ khóm 2, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau (Cà Mau) đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục để nhận nuôi bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm.

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