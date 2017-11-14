Xót xa bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, có bàn tay 6 ngón bị bỏ rơi trong bụi rậm

Đời sống 14/11/2017 16:32

Gia đình ông Trần Văn Bảnh ngụ khóm 2, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau (Cà Mau) đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục để nhận nuôi bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm.

Sáng 14/11, ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch UBND phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết, sức khỏe của bé trai sơ sinh có bàn tay 6 ngón bị bỏ rơi trong bụi rậm đang phục hồi khá tốt. Hiện tại, cháu đang được gia đình ông Trần Văn Bảnh ngụ khóm 2, phường Tân Xuyên nuôi dưỡng.

Bên cạnh đó, Phường cũng đang phối hợp cùng cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết cho cháu.

Xót xa bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, có bàn tay 6 ngón bị bỏ rơi trong bụi rậm - Ảnh 1
Cháu trai sơ sinh được gia đình ông Bảnh nhận nuôi và dự định đặt tên là Đạt Em - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu đăng tải trên Một Thế Giới, khoảng 22 giờ tối 12/11, chị Trần Ánh Giang (22 tuổi), cháu ngoại ông Bảnh, đang dạo chơi ngoài vườn thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Sau đó, chị Giang chạy vào nhà kêu ông ra kiểm tra. 

“Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó là tiếng con vật gì đó nên không kiểm tra. Ít phút sau, tiếng khóc mỗi lúc một lớn lên nên tôi ra xem thì phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm chưa được cắt dây rốn, trên người bé không có quần áo, nặng 2,5 kg. Ngay sau đó, tôi lấy dao cắt bớt dây rốn rồi bồng bé qua nhà mụ vườn nhờ tắm rửa, cắt rốn cho bé” – ông Bảnh kể lại.

Xót xa bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, có bàn tay 6 ngón bị bỏ rơi trong bụi rậm - Ảnh 2
Ông Bảnh chỉ vị trí nhặt được bé trai sơ sinh - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình, cơ quan chức năng đã nhanh chóng cử cán bộ y tế xuống thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho bé trai. 

Sau đó, ông Bảnh đã nhận nuôi cháu và dự định đặt tên là Đạt Em. Nghe tin có bé trai bị bỏ rơi, người dân địa phương đã đến quyên góp bỉm, sữa, tiền hỗ trợ gia đình nuôi dưỡng cháu.

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