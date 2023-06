Bắc Ninh: Hãi hùng cảnh tượng rơi thang máy liên tục tại chung cư, người lớn và trẻ nhỏ bị kẹt, sống trong thấp thỏm, lo âu mỗi ngày

Liên tiếp các ngày sau đó, vào ngày 7/12 khi chỉ có một mình trong thang máy, một bé gái đã hoảng loạn khi vừa bước vào thang máy thì gặp sự cố mất điện khoảng hơn 2 phút. Đây chỉ là những video được ghi hình lại trong vô số lần thang máy gặp sự cố tại chung cư này khiến cư dân ở đây vô cùng hoang mang.

Người dân đề nghị giải quyết. Ảnh: Infonet

Cư dân tòa CT1 chung cư Cát Tường Eco chia sẻ: "Nhà tôi tầng 13, tôi đã từng bị rơi thang từ tầng 11 xuống tầng 6. Cảm giác một mình trong thang máy thật đáng sợ, chân tay bủn rủn và lần sau cảm giác không dám bước chân vào thang máy";

Anh Ngô Đ. P. ở tòa CT2 chia sẻ: "Nhà tôi có 5 người thì 4 người đã được trải qua cảm giác rơi tháng máy rơi tự do là như thế nào rồi. Vì thế rất là lo sợ".

Chị Thùy L. cư dân tòa CT2 cũng đưa ý kiến: "Rất may mắn là không ai bị ngạt thở do thiếu oxy. Nhưng như thế này quá nguy hiểm tới tính mạng. Giả sử rơi tự do từ tầng 19 xuống tầng G thì không biết hậu quả sẽ như thế nào".

Đăng tải trên Báo Dân Trí vào tháng 4/2021, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đưa ra kết luận khiến thang máy chở 11 người tại chung cư B10A Nam Trung Yên (phường Trung Hòa) rơi tự do khiến nhiều người bị thương vào chiều 29/11/2020.

Theo chị Ðinh Thị Trúc Quỳnh (con gái bà Đ.T.H. - chủ căn hộ 1011, B10A Nam Trung Yên; đại diện cho gia đình các nạn nhân), sự cố thang máy rơi đã khiến toàn bộ 11 người bị thương hoặc bị ảnh hưởng.

Rơi thang máy ở Hà Nội. Ảnh: Dân Trí

"Không riêng gì bà T. và chị T., một số người thân khác trong gia đình tôi vẫn còn di chứng rất nặng nề, dù vụ việc đã xảy ra gần 5 tháng sau vụ việc. Gia đình chúng tôi có đầy đủ hồ sơ y tế của từng người" - chị Quỳnh nói.

Theo báo cáo của UBND phường Trung Hòa, sự cố thang máy (thang chở hàng số 4) ở thời điểm sự cố xảy ra, có 11 người sau khi đi ăn giỗ tại nhà bà Đ.T.H ở tầng 10 đã vào thang máy để di chuyển xuống mặt đất.

Khi xuống đến tầng 5 thì thang bị trôi tụt xuống tầng 1. Hậu quả khiến người thân của bà H là bà T. (87 tuổi) và chị T. (31 tuổi, trú ở quận Ba Đình) bị trật khớp chân...

Các nạn nhân được sơ cứu tại chỗ và đưa vào bệnh viện. Kết quả xét nghiệm và chụp chiếu cho thấy cháu bé 4 tuổi không bị sao nên được về nhà. Riêng bà T. và chị T. thì tiếp tục ở lại Bệnh viện 198 Bộ Công an để điều trị.

Trước đó, vào ngày 22.1, tại Q.Tân Phú (TP.HCM) một vụ thang máy rơi từ tầng 4 xuống tầng hầm khiến một cô gái bị đa chấn thương cột sống khiến nhiều người hoang mang.

Cô gái bị đa chấn thương khi thang máy rơi ở Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Niên

Theo Báo Thanh Niên, thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 22.1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM nhận được tin báo có mắc kẹt trong thang máy khách sạn tại đường Tô Hiệu (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) nên đến hiện trường triển khai cứu hộ.

Theo đó, nạn nhân tên N.T.N.H (27 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) mắc kẹt trong thang máy tầng 4 sau đó thang rơi xuống tầng hầm. Lực lượng chức năng đã điều nhiều chiến sĩ, triển khai thang dây, cáng cứu thương đưa nữ nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng cứu thương 115. Nạn nhân bị đa chấn thương cột sống.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.