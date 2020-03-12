Bắc Kạn: Hé lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng khiến 3 mẹ con tử vong

Xã hội 12/03/2020 18:29

Vụ cháy nhà nghiêm trọng khiến chị Lương Thị Huyền và 2 con nhỏ tử vong thương tâm. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ cháy nhà kinh hoàng ở xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm, Công an tỉnh Bắc Kạn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 11/3, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu cùng ngọn lửa bốc ra từ căn nhà của anh Vũ Đình Đệ (SN 1993, thôn Nà Mẩy, xã Nông Hạ).

Người dân lập tức báo cơ quan chức năng, hợp sức dập tắt đám cháy. Các nạn nhân gồm chị Lương Thị Huyền (SN 1994), cháu Vũ Tiến Phong (SN 2013) và cháu Vũ Thiên Phú (SN 2018). Cả 3 nạn nhân đều bị bỏng nặng, được chuyển tới Viện Bỏng quốc gia cấp cứu, tuy nhiên cả 3 đều không qua khỏi.

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Vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm - Ảnh: Zing

Theo thông tin đăng tải trên Zing, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng anh Đệ xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong cơn nóng giận, anh Đệ đã đi mua xăng về tưới khắp nhà, dẫn tới sự việc đau lòng trên.

Hiện Công an tỉnh Bắc Kạn vẫn đang làm rõ ai là người phóng hỏa, vì trong lúc cãi vã không làm chủ được bản thân có thể đôi vợ chồng đã thách thức nhau. Hiện anh Đệ đang tổ chức tang lễ cho vợ và 2 con nhỏ.

Trước đó, tại khu vực quận 9 (TP. HCM) cũng xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong. 

Vào rạng sáng 21/1, Nguyễn Hữu Phước (SN 1982) đốt nùi giẻ tẩm xăng ném qua chỗ 4 chiếc xe máy dựng trước nhà hàng xóm dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Sau khi gây án, đối tượng vẫn bình thản ở nhà, đi chợ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi bị bắt, đối tượng khai do gia đình nạn nhân thường ra vào hẻm nhà mình nên bực tức, muốn họ chuyển đi nơi khác. Sau nhiều lần hỏi mua nhà không được, Phước đã phóng hỏa đốt nhà với mục đích khiến hàng xóm sợ phải bán nhà. 

Cháy nhà kinh hoàng khiến 3 mẹ con ở Bắc Kạn tử vong thương tâm

Cháy nhà kinh hoàng khiến 3 mẹ con ở Bắc Kạn tử vong thương tâm

Vụ cháy nhà kinh hoàng khiến 3 mẹ con ở Bắc Kạn bị bỏng nặng. Dù được vào bệnh viện cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong thương tâm.

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Từ khóa:   hỏa hoạn nghiêm trọng Bắc Kạn cháy nhà

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