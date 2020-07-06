Sau một ngày mất tích, người thân bàng hoàng nhận được tin 3 mẹ con tử vong, thi thể trôi trên sông.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân 3 mẹ con tử vong, thi thể trôi trên sông Thương.

Theo đó, vào sáng 5/7, người dân xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang phát hiện 3 thi thể trôi trên sông Thương nên trình báo đến cơ quan chức năng,

Người dân phát hiện 3 mẹ con tử vong, thi thể trôi trên sông nên trình báo đến cơ quan công an - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời đưa thi thể các nạn nhân đi khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là 3 mẹ con, người mẹ là H.T.N (sinh năm 1984, trú thôn Phi Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Hai cháu bé là T.Đ.Q (sinh năm 2016) và T.T.K.N (sinh năm 2019).

Khi được tìm thấy, người mẹ mặc chiếc áo dài màu đỏ, buộc chặt thi thể bé gái gần 1 tuổi, cạnh đó là thi thể bé trai 4 tuổi. Ngay trong tối cùng ngày, người thân đã đến bệnh viện để nhận thi thể. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Theo thông tin trên Zing, vào ngày 4/7, chị N. cùng 2 con gửi xe máy ở nhà một người thân rồi mất tích. Trước đó, gia đình nhận được tin nhắn xin lỗi từ người mẹ. Cơ quan công an đã bàn giao thi thể 3 mẹ con cho gia đình để lo hậu sự.

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