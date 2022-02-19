Bà Rịa - Vũng Tàu: Đào móng thi công tá hỏa phát hiện bộ xương người còn nguyên vẹn

Xã hội 19/02/2022 20:28

Bộ xương người được xác định còn nguyên vẹn. Người này có thể tử vong từ rất nhiều năm trước. Lực lượng chức năng đang tiến hành giám định và điều tra.

Dẫn tin từ Người Lao Đông, ngày 19/5, Cơ quan Điều tra Công an huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thông báo đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một bộ xương người dưới lớp cát ngay hòn Bảy Cạnh. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đào móng thi công tá hỏa phát hiện bộ xương người còn nguyên vẹn - Ảnh 1
Khu vực phát hiện bộ xương người. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo đó, sáng 18/2, trong lúc đang đào móng thi công xây dựng công trình của lực lượng kiểm lâm tại Hòn Bảy Cạnh, các công nhân bất ngờ phát hiện một bộ xương nghi xương người nên đã báo lực lượng chức năng.

Đại diện VKSND huyện Côn Đảo sau đó đã phối hợp với cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khai quật hài cốt và xác định là bộ xương người. Bộ xương người bị vùi lấp dưới lớp cát, vị trí phát hiện nằm sát biển, khi phát hiện, bộ xương người vẫn còn nguyên vẹn. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đào móng thi công tá hỏa phát hiện bộ xương người còn nguyên vẹn - Ảnh 2
Lực lượng chức năng khai quật bộ xương người để điều tra. (Ảnh: Người Lao Động)

Cơ quan chức năng thông tin bộ xương người được xác định còn nguyên vẹn, bước đầu xác nhận người này có thể tử vong từ rất nhiều năm trước, chưa rõ nam hay nữ. Lực lượng chức năng hiện vẫn đang tiến hành giám định và điều tra.

Bảy Cạnh là hòn đảo lớn thứ 2 trong quần thể Côn Đảo, hiện không có cư dân sinh sống mà chỉ có lực lượng kiểm lâm làm nhiệm vụ bảo vệ hệ sinh thái. Đây cũng là nơi có nhiều rùa vào đẻ nhất của cả nước. Hằng năm, rất nhiều du khách đến tham quan, du lịch tại hòn đảo này.

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