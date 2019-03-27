Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tranh chấp 2.100 tỷ với chồng: 'Từ lúc lấy nhau anh chưa bao giờ chuyển cho em đồng nào'

Xã hội 27/03/2019 10:21

Hôm nay (27/3), TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa tranh chấp tài sản khi ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Tại phiên tòa, hai bên đã có nhiều tranh cãi gay gắt về khối tài sản chung của vợ chồng, công sức đóng góp của mỗi bên trong việc hình thành Tập đoàn Trung Nguyên.

Phía ông Vũ cho rằng, bà Thảo hầu như không có công sức đóng góp gì nhiều trong việc gây dựng và phát triển tập đoàn. Vì vậy, luật sư đại diện của ông Vũ đề nghị HĐXX chia phần theo tỉ lệ 70 – 30 (ông Vũ hưởng 70%) và 30% cổ phần chia cho bà Thảo sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, phía bà Thảo phản đối ý kiến này và đã đưa ra một số chứng cứ chứng minh rằng bà Thảo tham gia gây dựng và góp nhiều công sức, tiền bạc để có một Tập đoàn Trung Nguyên to lớn như ngày nay.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 1/3, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh các khoản tiền gửi của bà Thảo trị giá hơn 2.102 tỷ tại 3 ngân hàng Eximbank, BIDV, Vietcombank, theo yêu cầu phản tố của ông Vũ. Theo thông tin xác minh từ các ngân hàng, hiện tài khoản đứng tên bà Thảo chỉ còn hơn 1,3 tỷ tại Eximbank, các ngân hàng khác không còn tiền.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tranh chấp 2.100 tỷ với chồng: 'Từ lúc lấy nhau anh chưa bao giờ chuyển cho em đồng nào' - Ảnh 1
Bà Thảo khẳng định 2.100 tỷ không phải tài sản chung - Ảnh: Thu Hà

Luật sư của bà Thảo cho rằng số tiền 2.100 tỷ trên không phải là tài sản chung của hai vợ chồng. Bà Thảo hiện chưa thu thập đủ chứng cứ để chứng mình số tiền này không phải tài sản chung.

Về phía ông Vũ, luật sư của ông cho biết số tiền 2.100 tỷ đồng có được trong quá trình hôn nhân, là số tiền mà 2 vợ chồng có được sau khi làm ăn, sinh lời nên là tài sản chung của 2 vợ chồng.

Bà Thảo hỏi ông Vũ: "Anh muốn chia tiền trong tài khoản của em, anh có thể cho em biết tiền đó ở đâu ra? Thứ 2, từ ngày cưới nhau đến bây giờ anh có đưa cho em giữ một đồng nào không, có chuyển vào tài khoản của em 1 đồng nào không? Anh không chuyển cho em đồng nào cả".

Ông Vũ trả lời: "Cô nói lời nào cũng là nỗi đau, nên mấy năm nay Qua im lặng. Tiền ở đâu? Hai năm nay phản tố cũng vậy. Tiền bạc nhiều bao nhiêu Qua biết".

Khi bà Thảo định lên tiếng, ông Vũ đã lớn tiếng: "Cô ngồi xuống đi. Cô đừng đứng đây mà đôi co".

Phiên tòa vẫn đang diễn ra. 

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