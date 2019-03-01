Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ về các con: 'Nuôi con không phải cho chúng qua Anh, qua Úc là tốt'

Sau khi chỉ trích bà Lê Hoàng Diệp Thảo vì nuôi con 3 năm không lên được ký nào, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có những phát biểu mới nhất về việc nuôi con trong phiên tòa hôm nay.

Nhiều ngày qua, vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên thu hút không ít sự chú ý từ dư luận cả nước. Trong đó, việc phân chia tài sản và nuôi dưỡng các con chung của đôi vợ chồng doanh nhân này nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong phiên tòa hôm nay - Ảnh: Phương Duy - Thu Hà Khi được phóng viên hỏi về vấn đề nuôi dạy các con nhỏ, ông Vũ cho biết: "Qua không muốn tổn thương các cháu nhỏ. Nuôi con không phải cho chúng qua Anh, qua Úc là tốt mà phải biết thể xác nó nuôi như thế nào, thể trí nó nuôi như thế nào, thể tâm nó nuôi như thế nào". Trước đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng công khai chỉ trích vợ "nuôi con 3 năm mà không lên được ký nào".

Ngoài ra, ông Vũ cũng lo lắng chuyện những đứa con đọc được thông tin không tốt của bố mẹ trên truyền thông sẽ bị tổn thương. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sợ các con sẽ tổn thương khi thấy tin tức trên mạng xã hội - Ảnh: Phương Duy - Thu Hà Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 20/2 vừa qua, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (47 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên).

Tại đây, cả hai bên không thỏa thuận được việc phân chia khối tài sản khoảng 8.000 tỷ đồng và chi phí cấp dưỡng cho 4 người con chung. Trong phiên tòa xét xử ngày 21/2, khi HĐXX khuyên cả hai nên hàn gắn gia đình, cùng chăm sóc con cái, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đồng ý rút đơn nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không chấp nhận. Sau đó, bà Thảo quyết định vẫn tiếp tục yêu cầu ly hôn. Phiên tòa xét xử vào ngày 25/2 tiếp tục với phần tranh luận bổ sung và VKS đưa ra quan điểm xử lý vụ án. Sau khi nguyên đơn và bị đơn đều không đưa ra ý kiến hay quan điểm thêm, HĐXX đã tuyên bố nghị án kéo dài đến 1/3, sau đó sẽ tuyên án. Tuy nhiên, chiều nay tòa tiếp tục hoãn. Ngày 27/3, tòa sẽ tiếp tục xét xử.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: ‘Trung Nguyên là của Qua’ Có mặt tại TAND TP.HCM vào chiều 1/3, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã khẳng định rằng “Trung Nguyên là của Qua”.

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