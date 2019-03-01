Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: ‘Trung Nguyên là của Qua’

Có mặt tại TAND TP.HCM vào chiều 1/3, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã khẳng định rằng “Trung Nguyên là của Qua”.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết suốt những năm qua ông đã im lặng trước những lời phát biểu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trước truyền thông cũng như cho qua những việc làm sai lầm của bà.

“Năm, sáu năm nay chỉ có cổ nói, Qua hoàn toàn im lặng. Chỉ có một mình cổ đưa Qua và gia đình Qua ra tòa. Qua có mọi câu trả lời cho thế giới này, Qua chỉ có thể sử dụng từ sám hối cho cô đó”, ông Vũ nói về sự nhẫn nhịn của mình trong suốt nhiều năm qua.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong phiên tòa xét xử chiều 1/3 - Ảnh: Phương Duy - Thu Hà

Cũng trong phiên tòa hôm nay, ông Vũ đã có nhiều chia sẻ liên quan đến tập đoàn Trung Nguyên. Ông nhấn mạnh: “Trung Nguyên là của Qua. Giới hạn của người phụ nữ không phải là giới hạn của Qua và Trung Nguyên được”.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 20/2 vừa qua, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (47 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên).

Tại đây, cả hai bên không thỏa thuận được việc phân chia khối tài sản khoảng 8.000 tỷ đồng và chi phí cấp dưỡng cho 4 người con chung.

Trong phiên tòa xét xử ngày 21/2, khi HĐXX khuyên cả hai nên hàn gắn gia đình, cùng chăm sóc con cái, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đồng ý rút đơn nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không chấp nhận. Sau đó, bà Thảo quyết định vẫn tiếp tục yêu cầu ly hôn.

Phiên tòa xét xử vào ngày 25/2 tiếp tục với phần tranh luận bổ sung và VKS đưa ra quan điểm giải quyết vụ án. Sau khi nguyên đơn và bị đơn đều không đưa ra ý kiến hay quan điểm thêm, HĐXX đã tuyên bố nghị án kéo dài đến 1/3, sau đó sẽ tuyên án. Tuy nhiên, chiều nay tòa tiếp tục hoãn. Ngày 27/3, tòa sẽ tiếp tục xét xử.

Chia tiền ngàn tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được lợi nhờ Luật hôn nhân gia đình mới? Theo Điều 59, Luật hôn nhân gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến đóng góp của mỗi người và ông Vũ chính là người xây dựng nên Trung Nguyên.

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