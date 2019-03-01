Bà Diệp Thảo đáp lại chỉ trích 'nuôi con 3 năm không lên được 1 ký': 'Đôi khi anh Vũ còn không biết con học trường nào, bao nhiêu tuổi'

Xã hội 01/03/2019 15:38

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng chỉ trích vợ: 'Nuôi con 3 năm không lên được 1 ký". Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó.

Hôm nay (1/3), Tòa án nhân dân TPHCM tiếp tục mở phiên xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên. Rất đông phóng viên, người dân đã có mặt tại phiên tòa theo dõi vụ việc.

Tuy nhiên sau ít phút diễn ra, HĐXX tuyên bố tạm dừng phiên tòa để làm rõ 2.102 tỷ phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản tố. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 27/3 tới đây.

Tại phiên tòa 25/2, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng bà Thảo luôn theo đuổi hình mẫu một người phụ nữ hiện đại độc lập và tự chủ nhưng lại không làm tròn trách nhiệm với con cái.

"Đau lòng lắm Qua mới nói, như bé Tini (con út) chẳng hạn, gia đình đâu có thiếu tiền đâu mà cô ấy phải đi khắp nơi làm ăn để rồi nuôi con 3 năm không lên một ký. Đẻ con ra mà giao cho người làm thì sao được. Mình đâu có thiếu tiền đến nỗi phải ra ngoài bươn chải mà bỏ bê con cái", ông Vũ nói.

Bà Thảo đáp trả chỉ trích về việc chăm con của chồng

Sau khi kết thúc phiên tòa hôm nay, bà Thảo đã có lời đáp trả bằng thái độ khá ôn hòa: "Điều đó chắc chắn là không có. Con bé khi biết tin đó nó cũng rất buồn. Tại vì đôi khi anh Vũ cũng không nhớ con bao nhiêu tuổi, nó đang học trường nào nữa. Tôi khẳng định con bé vẫn lớn và trưởng thành rất tốt".

Bà Diệp Thảo đáp lại chỉ trích 'nuôi con 3 năm không lên được 1 ký': 'Đôi khi anh Vũ còn không biết con học trường nào, bao nhiêu tuổi' - Ảnh 1
Bà Thảo khẳng định không có chuyện mình nuôi con 3 năm không lên được 1 kí như ông Vũ nói - Ảnh: Thu Hà

Trước đó tại phiên tòa ngày 25/2, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà Thảo; việc nuôi 3 con chưa thành niên giao cho bà Thảo, ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm cho 4 đứa con tính từ năm 2013 đến khi chúng học xong đại học.

Về tài sản, VKS nhận thấy số tiền 2.109 tỷ đồng tại các ngân hàng hiện chưa đảm bảo về tố tụng, chưa có đầy đủ chứng cứ nên chưa có cơ sở tố tụng để giải quyết.

Việc tranh chấp cổ phần tại 7 công ty, bà Thảo đề nghị cho bà sở hữu 51%, ông Vũ 39% trong Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên; 15% tại Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên và mỗi người 7,5% cổ phần trong Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên. Riêng 4 công ty còn lại, nguyên đơn đồng ý cho ông Vũ sở hữu toàn bộ.

Tuy nhiên, phía bị đơn không đồng ý mà đề nghị chia cho ông Vũ 70% tổng số cổ phần tại 7 công ty, bà Thảo 30%.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Số dư tài khoản của bà Lê Hoàng Diệp Thảo 'khủng' đến mức nào?

Số dư tài khoản của bà Lê Hoàng Diệp Thảo 'khủng' đến mức nào?

Số tiền ở các ngân hàng vào năm 2016 đứng tên bà Thảo gồm 654,2 tỷ VNĐ; 9,3 triệu Euro; 2,3 triệu GBP (bảng Anh); 28,9 triệu USD; 5,1 triệu AUD và 10.000 lượng vàng.

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Từ khóa:   Lê Hoàng Diệp Thảo - Đặng Lê Nguyên Vũ vụ ly hôn nghìn tỷ

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