Anh trai chật vật 'tay xách nách mang' thêm em nhỏ đi vào khu điều trị vì cha mẹ F0 đều là F0, đã đi cách ly trước đó

Xã hội 01/10/2021 10:55

Người anh một tay bế em, một tay xách đồ để chuẩn bị vào khu điều trị. Đoạn clip khiến nhiều người vừa thương, vừa cảm phục em.

Trong đợt dịch Covid-19 tàn khốc lần này khiến nhiều đứa trẻ thơ rơi vào cảnh mồ côi, thiếu thốn. Nhiều em nhỏ thậm chí còn chưa biết "Covid-19 là gì?" 

Mới đây, một đoạn clip gây xúc động mạnh khi ghi lại hình ảnh một bé trai tầm 7,8 tuổi, tay xách các túi đồ lỉnh kỉnh còn tay kia thì bế em nhỏ tầm khoảng 2-3 tuổi. Không chỉ vậy, trên vai cậu bé còn khoác chiếc balo to sụ.

cach ly
Cậu bé chật vật vừa mang đồ vừa ẵm em nhỏ - Ảnh: Cắt từ clip

Người thì nhỏ nhưng xách túi to, nặng nề, cậu bé phải chật vật, mấy lần "xốc" bế lại em cho khỏi bị tuột tay. Được biết, ba mẹ 2 em hiện là F0 và đã đi cách ly trước đó. Sáng 29/9, hai em nhỏ cũng xét nghiệm dương tính nên phải vào khu điều trị mà không có người thân bên cạnh. Thế là một hành trình dài vất vả chỉ có hai anh em. 

cach ly
Người thì nhỏ nhưng đồ lại nhiều, bé trai hơi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng bế em nhỏ - Ảnh: Cắt từ clip

Hành động chăm em nhỏ khéo léo của cậu bé khiến nhiều cư dân mạng cảm động. Số khác thì bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh của 2 em nhỏ. Người anh vừa phải trông em bế em, vừa xếp đồ để chuẩn bị vào khu điều trị, nhìn cảnh này ai cũng thầm thương và cảm phục cậu bé nhỏ tuổi.

 

Người đàn ông đập vỡ kính xe cấp cứu để bỏ trốn cách ly tập trung, công an 4 xã truy đuổi nhiều giờ

Người đàn ông đập vỡ kính xe cấp cứu để bỏ trốn cách ly tập trung, công an 4 xã truy đuổi nhiều giờ

Trong lúc đang được đưa đi cách ly tập trung, T. bất ngờ dùng bình oxy trong xe cấp cứu đập vỡ kính chắn gió rồi nhảy xuống sông bơi bỏ trốn.

Xem thêm
Từ khóa:   2 người trốn cách ly làm 7 người F1 3 F0 tổ chức nhậu trong khu cách ly 3 F0 tổ chức nhậu trong khu cách ly tập trung

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số