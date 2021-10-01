Người anh một tay bế em, một tay xách đồ để chuẩn bị vào khu điều trị. Đoạn clip khiến nhiều người vừa thương, vừa cảm phục em.

Trong đợt dịch Covid-19 tàn khốc lần này khiến nhiều đứa trẻ thơ rơi vào cảnh mồ côi, thiếu thốn. Nhiều em nhỏ thậm chí còn chưa biết "Covid-19 là gì?"

Mới đây, một đoạn clip gây xúc động mạnh khi ghi lại hình ảnh một bé trai tầm 7,8 tuổi, tay xách các túi đồ lỉnh kỉnh còn tay kia thì bế em nhỏ tầm khoảng 2-3 tuổi. Không chỉ vậy, trên vai cậu bé còn khoác chiếc balo to sụ.

Cậu bé chật vật vừa mang đồ vừa ẵm em nhỏ - Ảnh: Cắt từ clip

Người thì nhỏ nhưng xách túi to, nặng nề, cậu bé phải chật vật, mấy lần "xốc" bế lại em cho khỏi bị tuột tay. Được biết, ba mẹ 2 em hiện là F0 và đã đi cách ly trước đó. Sáng 29/9, hai em nhỏ cũng xét nghiệm dương tính nên phải vào khu điều trị mà không có người thân bên cạnh. Thế là một hành trình dài vất vả chỉ có hai anh em.

Người thì nhỏ nhưng đồ lại nhiều, bé trai hơi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng bế em nhỏ - Ảnh: Cắt từ clip

Hành động chăm em nhỏ khéo léo của cậu bé khiến nhiều cư dân mạng cảm động. Số khác thì bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh của 2 em nhỏ. Người anh vừa phải trông em bế em, vừa xếp đồ để chuẩn bị vào khu điều trị, nhìn cảnh này ai cũng thầm thương và cảm phục cậu bé nhỏ tuổi.

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