Anh công an hot nhất MXH hôm nay: bà con khen không ngớt lời

Xã hội 28/08/2021 18:36

Nhìn hình ảnh những anh công an nhễ nhại mồ hôi chăm lo sắp xếp, phát đồ ăn cho dân khiến ai nấy đều ấm lòng.

Mùa dịch, các chiến sĩ công an hết mình chăm lo cho nhân dân. Ngoài việc túc trực ngoài trời nắng mưa, các anh còn tham gia sắp xếp, phát lương thực, giúp đỡ người dân nhận vô vàng lời khen có cánh.

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Hàng triệu con tim luôn hướng về các anh 

Loạt ảnh các anh công an đổ mồ hôi, tích cực gom vội các nhu yếu phẩm để bỏ lên xe đem đến người dân đã nhận về sự quan tâm cực lớn trên MXH. Nhiều dân mạng khi xem xong đã không khỏi xúc động, cám ơn tình cảm của những chiến sĩ công an dành cho mọi người trong mùa dịch.

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Nhìn hình ảnh các anh chăm lo cho dân sao mà thương quá

Được biết, hình ảnh đẹp này được ghi lại từ những chiến sĩ, công an Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh đang thu gom, phân chia lương thực để gửi đến cho các bà con vùng dịch. 

Ngay sau khi các bức ảnh lên sóng, dân mạng đã tràn vào bình luận rôm rả: "Thương các anh quá, dành hết thời gian lo cho nhân dân", "Các anh công an ngoài đẹp trai còn tốt bụng, em yêu các anh", "Nhìn các anh nhễ nhại mồ hôi lo cho dân sao mà thương quá"...

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Anh công an hot nhất MXH hôm nay: bà con khen không ngớt lời - Ảnh 4

Những ngày này, các chiến sĩ công an đều dành hết thời gian lo cho bà con khắp cả nước

Hiện tại, những hình ảnh này vẫn nhận về vô vàn lời khen có cánh trên MXH.

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   chiến sĩ công an công an mùa dịch COVID-19

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