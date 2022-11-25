An ninh thắt chặt trước phiên tòa xử vụ ‘dì ghẻ’ bạo hành con riêng 8 tuổi của người tình

Xã hội 25/11/2022 08:33

Theo ghi nhận, từ 6h sáng đã có hàng trăm người dân từ các nơi tập trung đến trụ sở của TAND TP.HCM để theo dõi diễn biến phiên tòa.

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 25/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong. Phiên tòa được mở lại sau hơn 4 tháng điều tra bổ sung.

Theo ghi nhận, từ 6h sáng đã có hàng trăm người dân từ các nơi tập trung đến trụ sở của TAND TP.HCM để theo dõi diễn biến phiên tòa.

An ninh thắt chặt trước phiên tòa xử vụ ‘dì ghẻ’ bạo hành con riêng 8 tuổi của người tình - Ảnh 1
Hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong phiên tòa hồi tháng 7 - Ảnh: báo Giao thông

Lúc 7h30 tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn trước cổng chính tòa án) lực lượng chức năng đã chốt chặn, không cho các phương tiện lưu thông qua lại.

Trả lời các phóng viên báo chí, chị Lại Thị Lý làm lĩnh vực bất động sản cho biết dù quê ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhưng đã đến trụ sở tòa từ trước 6h sáng.

“Vụ án này rất thu hút dư luận xã hội. Tôi cũng là một người rất qua tâm đến vụ án này. Nên hôm nay tôi đón xe đi từ tờ mờ sáng, đến đây để theo dõi phiên tòa” - chị Lý nói.

An ninh thắt chặt trước phiên tòa xử vụ ‘dì ghẻ’ bạo hành con riêng 8 tuổi của người tình - Ảnh 2
Luật sư Nguyễn Anh Thơm chờ vào Tòa sáng nay - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến gần 8h sáng, báo chí, luật sư chưa được vào khuôn viên tòa.

Đứng trên vỉa hè phía trước Tòa án để chờ vào khuôn viên tòa án, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội, một trong những luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại) nói rằng, ông mong muốn toà sẽ tiếp tục trả hồ sơ để điều tra nhằm làm rõ hành vi của người cha là bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

 

“Phiên tòa nghiêm ngặt, dư luận quan tâm, tôi tin phán quyết của phiên tòa mang lại công bằng cho nạn nhân” - luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.

 

Vụ án này vào ngày 21/7/2022 được Tòa Gia đình và người chưa thành niên đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ kiến nghị giám định thương tật bổ sung đối với nạn nhân là cháu A. vào các ngày 7,10,11,12 tháng 12/2021 và một số nội dung liên quan khác.

 

Tiếp nhận lại hồ sơ, đến giữa tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ tới Viện KSND cùng cấp. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã tiến hành điều tra bổ sung, giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu A. với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12/2021 theo nội dung Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, về quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

An ninh thắt chặt trước phiên tòa xử vụ ‘dì ghẻ’ bạo hành con riêng 8 tuổi của người tình - Ảnh 3
Rất đông người đang chờ vào Tòa theo dõi phiên xử - Ảnh: báo Tiền Phong

 

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân Viện Khoa học hình sự TPHCM giám định, song Phân Viện Khoa học hình sự TPHCM trả lời từ chối thực hiện giám định vì hồ sơ bệnh án của cháu A. không thể hiện các thương tích gây ra vào các ngày 7,10,11 và 12 tháng 12/2021.

 

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu A (8 tuổi), tại căn hộ ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ. Có những ngày bà Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao; bắt cháu A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó.

An ninh thắt chặt trước phiên tòa xử vụ ‘dì ghẻ’ bạo hành con riêng 8 tuổi của người tình - Ảnh 4
Phần đông phóng viên và người dân từ sáng sớm đều phải đứng ngoài cổng trụ sở TAND TP.HCM - Ảnh: báo Giao thông

Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, bà Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu A., khiến bé A. tử vong trước khi vào bệnh viện. Ông Nguyễn Kim Trung Thái chứng kiến người tình nhiều lần đánh đập, hành hạ con riêng mình nhưng không can ngăn, mà còn tham gia cùng bà Trang đánh đập hành hạ cháu A..

Ngày 22/12/2021, khi biết bà Trang đánh cháu A. tử vong, ông Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera thực hiện hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Cha và 'dì ghẻ' Quỳnh Trang bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong hầu tòa: Nhiều người dân đến từ sớm để theo dõi diễn biến phiên xử

Cha và 'dì ghẻ' Quỳnh Trang bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong hầu tòa: Nhiều người dân đến từ sớm để theo dõi diễn biến phiên xử

Hàng trăm cảnh sát có mặt tại trụ sở TAND TP.HCM để bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều người dân cũng đến đây từ sớm để theo dõi diễn biến phiên xử.

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