Trước khi phiên tòa xét xử vụ "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) bạo hành bé V.A dẫn đến tử vong diễn ra, sáng nay ngày 24/11, tại Tòa án nhân dân TP.HCM, hàng rào chắn bằng sắt được lực lượng chức năng dựng lên. Công tác thắt chặt an ninh được đảm bảo.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 25/11, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành tử vong.

Công tác chuẩn bị của lực lượng chức năng bao gồm rào chắn xung quanh trước sân, tức lối đi vào đối diện phiên tòa. Ngoài ra, những phóng viên đến từ các cơ quan báo chí buộc phải có thẻ đăng ký tác nghiệp do Tòa án nhân dân TP.HCM cấp mới được tham dự.

công tác chuẩn bị cho phiên xử ở sân toà đã hết sức khẩn trương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân TP.HCM. Hội đồng xét xử gồm năm thành viên, ngoài chủ toạ còn có một nữ thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Kiểm sát viên là bà Lê Thị Yến Như và ông Phan Trung Hải.

Do tính chất vụ án, HĐXX có dự khuyết hai thẩm phán, ba hội thẩm nhân dân. HĐXX triệu tập hai giám định viên tư pháp pháp y đến từ phòng Kỹ thuật hình sự công an TP.HCM và năm người làm chứng theo đề nghị của viện kiểm sát trước đó.

Mẹ của cháu bé được triệu tập với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị hại và có bốn luật sư bảo vệ cho bị hại. Hai bị cáo có ba luật sư bào chữa.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 25/11 - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị xét xử về tội "giết người" và "hành hạ người khác". Trong đó, ở tội "giết người", Trang bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Về tội "hành hạ người khác", Trang bị xét xử ở khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù, thuộc trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Cùng bị đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé V.A) bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1 - 3 năm đối với tội "hành hạ người khác", và cao nhất là 5 năm tù với tội "che giấu tội phạm".

Trước đó, sáng 21/7, Tòa án nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án để giám định tỷ lệ thương tích của bị hại về các vết thương trong những ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021 (do Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé V.A). Đồng thời, về nội dung các luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sang tội "giết người", HĐXX cho rằng, sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xét xử theo tội danh mà Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố.