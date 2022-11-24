Vào ngày 25/11, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm".

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 25/11, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).về tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm". Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn; thẩm phán là bà Đặng Thị Bích Loan; thẩm phán dự khuyết là ông Phan Trịnh Minh Đức, bà Trần Thị Lệ Yên; kiểm sát viên là bà Lê Thị Yến Nhi, ông Phan Trung Hải.

Đặc biệt, trong phiên tòa lần này, ngoài những người có liên quan, Hội đồng xét xử cũng triệu tập 2 giám định viên của Phòng kỹ thuật hình sự (Công an TP.HCM). 2 bị can tại phiên tòa ngày 21/7 - Ảnh: Báo Thanh niên Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng 21/7, Tòa án nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án để giám định tỷ lệ thương tích của bị hại về các vết thương trong những ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 (do Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé V.A). Đồng thời, về nội dung các luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sang tội “giết người”, Hội đồng xét xử cho rằng, sau khi có kết quả điều tra bổ sung, Hội đồng xét xử sẽ xét xử theo tội danh mà Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố.

Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho hay, ngày 7/9/2022, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có văn bản từ chối thực hiện giám định, với lý do hồ sơ bệnh án của người bị hại tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021. Hai bị cáo bạo hành bé gái 8 tuổi ở TP.HCM hầu tòa ngày 25/11 - Ảnh: Vietnmanet Căn cứ vào kết quả điều tra và điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang 2 tội “giết người”, “hành hạ người khác”; Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”. Sau đó, từ kết luận điều tra bổ sung, Viện Kiểm sất nhân dân TP.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị cáo về các tội danh như trên. Theo cáo trạng, bé V.A là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8/2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A. Đến tháng 9.2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Từ ngày 7 - 22/12/2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, thậm chí còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A khiến nạn nhân tử vong...

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