Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô cán qua người ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Xã hội 24/11/2022 10:02

Vào ngày 24/11, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến khiến 2 thanh niên văng lên cao rồi rơi xuống đường, trong đó có một người rơi trước đầu ô tô.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 24/11, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến 2 người bị thương. Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông đã phát hiện tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô cán qua người ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt

 

Qua camera cho thấy, tại ngã tư đường Hùng Vương – Huỳnh Minh Thạnh (thuộc TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc) ghi lại, khoảng 21 giờ 7 ngày 23.11, ô tô BS 72A - 112.34 lưu thông trên đường Hùng Vương đến ngã tư giao nhau với đường Huỳnh Minh Thạnh thì xảy ra va chạm với xe gắn máy, trên xe có 2 thanh niên đang chạy hướng từ đường Huỳnh Minh Thạnh đến. Vụ va chạm khiến 2 thanh niên văng lên cao rồi rơi xuống đường, trong đó có một người rơi trước đầu ô tô.

Lúc này, một người dân đứng ngay ngã tư chạy đến hiện trường, ra hiệu cho ô tô dừng lại. Ô tô dừng lại được vài giây thì đột ngột tăng ga lao về phía trước, bánh trước cán ngang qua người nạn nhân. Người đàn ông đang ra hiệu dừng ô tô may mắn kịp nhảy tránh, thoát thân.

 

Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô cán qua người ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2
Ô tô tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh niên

 

 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngay sau khi nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đồng thời vào cuộc điều tra vụ tai nạn. Hiện tại, các nạn nhân vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Ngày 24/11, một cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết qua kiểm tra phát hiện nam thanh niên điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, điều tra.

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