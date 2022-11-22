Diễn biến MỚI trong vụ người chồng tạt axit, đâm vợ tử vong ngay trên đường ở Bắc Giang

Xã hội 22/11/2022 14:55

Đối tượng Thân Văn Hiếu đã dùng axit tạt lên người vợ là chị Nguyễn Thị T, rồi dùng dao chém vợ tử vong gây rúng động dư luận gần đây.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào trưa ngày 22/11, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thân Văn Hiếu (25 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, Bắc Giang) để làm rõ hành vi “giết người”.

Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm trong quá trình chung sống giữa Hiếu và chị N.T.T (24 tuổi, vợ của Hiếu). Thời gian gần đây, vì những mâu thuẫn này, chị T. đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống chứ không ở cùng chồng.

Diễn biến MỚI trong vụ người chồng tạt axit, đâm vợ tử vong ngay trên đường ở Bắc Giang - Ảnh 1
Thân Văn Hiếu bị bắt trong tình trạng say xỉn - Ảnh: Báo Thanh niên

"Đêm 21/11, chị T. đang trên đường trở về nhà bố mẹ đẻ, khi đi qua đoạn đường ở xã Thượng Lan (Việt Yên) thì bị Hiếu đuổi theo tạt axit. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong. Hiện chúng tôi vẫn đang truy tìm hung khí là con dao mà Hiếu dùng gây án", vị cán bộ này cho hay.

Vị cán bộ điều tra thông tin thêm, thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ, Hiếu đang trong tình trạng say xỉn do uống rượu nên chưa thể làm việc, lấy lời khai cụ thể đối tượng. Sau khi tỉnh táo, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội và tường trình nguyên nhân do ghen tuông. 

Diễn biến MỚI trong vụ người chồng tạt axit, đâm vợ tử vong ngay trên đường ở Bắc Giang - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 22 giờ ngày 21/11, Hiếu dùng axit tạt vào mặt chị T., sau đó dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực của vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

 

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức truy bắt Hiếu để phục vụ điều tra. Khoảng 1 giờ ngày 22/11, công an đã vận động Hiếu ra đầu thú.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Phẫn nộ lời khai của người chồng tạt axit, đâm vợ tử vong ngay trên đường ở Bắc Giang

Phẫn nộ lời khai của người chồng tạt axit, đâm vợ tử vong ngay trên đường ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã lấy lời khai chồng của nạn nhân là Thân Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên).

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