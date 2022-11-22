Thông tin bất ngờ trong vụ chồng tạt axit, chém vợ tử vong ngay giữa đêm ở Bắc Giang

Xã hội 22/11/2022 11:47

Sau mâu thuẫn, chị Nguyễn Thị T. (SN 1998) bỏ về nhà ngoại trong đêm nhưng bị chồng là Thân Văn Hiếu (SN 1997) truy đuổi, tạt axit và đâm tử vong.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng ngày 22/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Thân Văn Hiếu (SN 1997, trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (SN 1998, vợ của đối tượng Hiếu, trú cùng địa chỉ).

 

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Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Cụ thể, vào 23h ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc khoảng 22h00 cùng ngày, tại đoạn đường thuộc khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, xảy ra vụ "Giết người". Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 01 ngày 22/11 đã điều tra làm rõ, vận động đối tượng Thân Văn Hiếu (là chồng của nạn nhân) ra đầu thú về hành vi "Giết người".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong quá trình chung sống, khoảng 22h00 ngày 22/11 tại khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan (huyện Việt Yên), Thân Văn Hiếu có hành vi dùng dung dịch axit tạt vào vùng mặt và dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực khiến chị T. tử vong. Tại cơ quan Công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. 

Thông tin bất ngờ trong vụ chồng tạt axit, chém vợ tử vong ngay giữa đêm ở Bắc Giang - Ảnh 2
Đối tượng Thân Văn Hiếu - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Liên quan đến vụ án mạng nghiệm trọng, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bà Ngụy Thị Tuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang - cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng nay (22/11), Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Việt Yên phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thượng Lan và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Trung đến trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình. Bà Tuyến cũng cho biết thêm, vợ chồng chị T. có 2 người con chung (1 trai, 1 gái) nhưng do mâu thuẫn nên 2 người đã ly thân. Chị Nguyễn Thị T. mới về bên ngoại được mấy hôm thì xảy ra sự việc trên.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Thân Văn Hiếu để điều tra về hành vi "Giết người" và đang tiếp tục tổ chức điều tra, truy tìm vật chứng của vụ án.

Phẫn nộ lời khai của người chồng tạt axit, đâm vợ tử vong ngay trên đường ở Bắc Giang

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Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã lấy lời khai chồng của nạn nhân là Thân Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên).

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