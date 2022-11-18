Truy tố nhiều tội danh liên quan đến vụ 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong

Xã hội 18/11/2022 08:22

Phiên tòa xét xử vụ án bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong đã được TAND TP.HCM ấn định mở lại vào ngày 25/11 tới đây.

Theo thông tin báo Đại đoàn kết, sau nhiều tháng tạm hoãn, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã lên lịch tiến hành xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Đây là vụ án từng khiến dư luận xã hội đặc biệt lên án.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu từ ngày 25/11 tới, có 4 luật sư bảo vệ cho bị hại, 3 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo và 5 người làm chứng.

Phiên tòa do Phó chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa và 3 hội thẩm nhân dân. Ngoài ra, tòa cũng triệu tập các giám định viên để phục vụ quá trình xét xử vụ án.

 

Truy tố nhiều tội danh liên quan đến vụ 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong - Ảnh 1
Hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa hồi Tháng 7/2022 - Ảnh: VTV

Theo thông tin từ báo VTV, sau khi có kết luận điều tra bổ sung, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác; Nguyễn Kim Trung Thái (bố cháu bé) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. 

Tại phiên xử hồi tháng 7, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án và giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé. Tuy nhiên, Phân Viện Khoa học Hình sự đã từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên.

Truy tố nhiều tội danh liên quan đến vụ 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 7/2022 - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Cung theo báo Đại đoàn kết, trước đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án được mở lần đầu vào ngày 21/7/2022, sau đó Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ vụ án để xác định bổ sung hồ sơ về tỷ lệ thương tích của bé V.A. (8 tuổi, nạn nhân của vụ án) vào các ngày 7, 10 và 12/12/2021. Đây là các ngày mà bị cáo Quỳnh Trang đã bạo hành dẫn tới bé V.A. bị đa tổn thương dẫn đến tử vong. Trong khi đó, bị cáo Trung Thái chứng kiến “vợ hờ” nhiều lần đánh đập, hành hạ con gái ruột nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ, che chở. Không những thế, có những ngày chính bị cáo này còn tham gia cùng bị cáo Quỳnh Trang đánh đập hành hạ cháu V.A..

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, trong ngày 22/12/2021, bị cáo Quỳnh Trang có hành vi sử dụng cây gỗ tròn (dài 90cm, đường kính 2,2cm), đồng thời dùng tay, chân liên tục đánh đập bé V.A. trong 4 giờ liên tiếp, khiến nạn nhân đa chấn thương và tử vong sau đó tại bệnh viện. Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, dù là cha ruột của nạn nhân nhưng khi biết hành vi phạm tội của “vợ hờ” đã có hành vi xóa tất cả dữ liệu camera an ninh của căn hộ nhằm che giấu tội phạm, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý vụ án.

Cũng theo hồ sơ vụ án, do tức giận việc gia đình bị cáo Trung Thái không cho kết hôn và bản thân bị cáo Trung Thái không muốn có con với mình, nên bị cáo Quỳnh Trang đã có những hành vi đánh đập, hành hạ dã man nhiều lần đối với cháu V.A như nêu trên.

Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong: Phán quyết 'cứng' của tòa án về tội danh của người cha

Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong: Phán quyết 'cứng' của tòa án về tội danh của người cha

Theo đó, cáo trạng truy tố bổ sung vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác", "Che dấu tội phạm".

Xem thêm
Từ khóa:   dì ghẻ đánh con chồng dì ghẻ đánh con chồng tử vong dì ghẻ đánh con chồng đến tử vong

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 49 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?