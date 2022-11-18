Phiên tòa dự kiến bắt đầu từ ngày 25/11 tới, có 4 luật sư bảo vệ cho bị hại, 3 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo và 5 người làm chứng.

Theo thông tin báo Đại đoàn kết, sau nhiều tháng tạm hoãn, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã lên lịch tiến hành xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Đây là vụ án từng khiến dư luận xã hội đặc biệt lên án.

Phiên tòa do Phó chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa và 3 hội thẩm nhân dân. Ngoài ra, tòa cũng triệu tập các giám định viên để phục vụ quá trình xét xử vụ án.

Hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa hồi Tháng 7/2022 - Ảnh: VTV

Theo thông tin từ báo VTV, sau khi có kết luận điều tra bổ sung, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác; Nguyễn Kim Trung Thái (bố cháu bé) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Tại phiên xử hồi tháng 7, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án và giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé. Tuy nhiên, Phân Viện Khoa học Hình sự đã từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 7/2022 - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Cung theo báo Đại đoàn kết, trước đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án được mở lần đầu vào ngày 21/7/2022, sau đó Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ vụ án để xác định bổ sung hồ sơ về tỷ lệ thương tích của bé V.A. (8 tuổi, nạn nhân của vụ án) vào các ngày 7, 10 và 12/12/2021. Đây là các ngày mà bị cáo Quỳnh Trang đã bạo hành dẫn tới bé V.A. bị đa tổn thương dẫn đến tử vong. Trong khi đó, bị cáo Trung Thái chứng kiến “vợ hờ” nhiều lần đánh đập, hành hạ con gái ruột nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ, che chở. Không những thế, có những ngày chính bị cáo này còn tham gia cùng bị cáo Quỳnh Trang đánh đập hành hạ cháu V.A..

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, trong ngày 22/12/2021, bị cáo Quỳnh Trang có hành vi sử dụng cây gỗ tròn (dài 90cm, đường kính 2,2cm), đồng thời dùng tay, chân liên tục đánh đập bé V.A. trong 4 giờ liên tiếp, khiến nạn nhân đa chấn thương và tử vong sau đó tại bệnh viện. Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, dù là cha ruột của nạn nhân nhưng khi biết hành vi phạm tội của “vợ hờ” đã có hành vi xóa tất cả dữ liệu camera an ninh của căn hộ nhằm che giấu tội phạm, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý vụ án.

Cũng theo hồ sơ vụ án, do tức giận việc gia đình bị cáo Trung Thái không cho kết hôn và bản thân bị cáo Trung Thái không muốn có con với mình, nên bị cáo Quỳnh Trang đã có những hành vi đánh đập, hành hạ dã man nhiều lần đối với cháu V.A như nêu trên.