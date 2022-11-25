Cha và 'dì ghẻ' Quỳnh Trang bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong hầu tòa: Nhiều người dân đến từ sớm để theo dõi diễn biến phiên xử

Xã hội 25/11/2022 07:38

Hàng trăm cảnh sát có mặt tại trụ sở TAND TP.HCM để bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều người dân cũng đến đây từ sớm để theo dõi diễn biến phiên xử.

Theo thông tin từ Zing, sáng 25/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi). Thái bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, còn Trang bị truy tố về tội Giết người và Hành hạ người khác.

Thái là cha ruột bé N.T.V.A (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành), Trang là người tình của Thái.

Từ 6h sáng, hàng trăm cảnh sát có mặt tại trụ sở TAND TP.HCM để bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều người dân cũng đến đây từ sớm để theo dõi diễn biến phiên xử.

Cha và 'dì ghẻ' Quỳnh Trang bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong hầu tòa: Nhiều người dân đến từ sớm để theo dõi diễn biến phiên xử - Ảnh 1
Ảnh: Zing

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn (Phó chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên) làm chủ tọa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 2 giám định viên và 5 nhân chứng. Có 4 luật sư bảo vệ cho bị hại, 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

TAND TP.HCM dựng rạp trước sân tòa có sức chứa khoảng 1.000 người, lắp màn hình LED truyền hình trực tiếp ra bên ngoài để phục vụ người dân đến theo dõi phiên xử.

 

Cha và 'dì ghẻ' Quỳnh Trang bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong hầu tòa: Nhiều người dân đến từ sớm để theo dõi diễn biến phiên xử - Ảnh 2

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên sơ thẩm ngày 21/7. Ảnh Saostar

Cáo trạng xác định Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Trang chăm sóc.

Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của chồng. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Ngày 7/12/2021, Trang bắt bé V.A. quỳ gối, 2 tay giơ lên cao rồi dùng roi đánh bé. Ngồi trên giường chứng kiến sự việc, Thái chửi mắng, bắt bé V.A phải quỳ gối học bài. Liên tiếp từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng Thái không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ bé A..

Ngoài ra, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong, còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

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Vào ngày 25/11, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi bị mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.

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