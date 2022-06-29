Cho rằng vợ không chung thủy, Dương Văn Nhật Nam (32 tuổi, ở An Giang) đã ra tay tàn nhẫn sát hại nạn nhân.

Theo Vietnamnet đưa tin, sáng 29/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đang tạm giữ hình sự Dương Văn Nhật Nam (32 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi “Giết người”.

Nghi phạm Nam tự thú tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Zingnews, theo kết quả điều tra, năm 2017, Nam kết hôn với chị N. (34 tuổi, ở cùng huyện) nhưng không làm thủ tục đăng ký. Trong thời gian chung sống, Nam và vợ phát sinh mâu thuẫn. Người đàn ông nghi ngờ vợ không chung thủy.

trưa 26/6, trong lúc uống rượu tại nhà, Nam và vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, bị Nam bóp cổ, chị N. vùng vẫy để bỏ chạy. Tuy nhiên, nghi phạm đuổi theo rồi dùng dây thừng siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi gây án, Nam sang nhà gặp mẹ đẻ kể lại sự việc rồi đến cơ quan công an tự thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-mang-dau-long-nghi-ngo-vo-khong-chung-thuy-chong-siet-co-vo-bang-day-thung-den-chet-479569.html