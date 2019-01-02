Ám ảnh lời kể nhân chứng vụ container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương

Xã hội 02/01/2019 21:19

"Tôi run quá gọi 2 chiếc cấp cứu, người ta còn hỏi sao tới 2 chiếc lận. Mình nói vì tai nạn quá lớn, mười mấy người bị nạn", nhân chứng sợ hãi kể.

Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến hàng chục người thương vong.

Ám ảnh lời kể nhân chứng vụ container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương - Ảnh 1
Một số người đi đường đã thắp những nén nhang cho những nạn nhân xấu số - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, xe container mang BKS 62R - 001.08 đang lưu thông trên QL1 theo hướng miền Tây về TPHCM. Khi đi đến ngã tư Bình Nhựt, cách cầu Bến Lứt khoảng 150 mét, xe container bất ngờ tông vào 18 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, kéo lê các nạn nhân khoảng 100 mét nữa rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, hơn 20 người khác bị thương, hàng loạt phương tiện bị biến dạng.

Ám ảnh tiếng kêu "cứu tôi, cứu tôi"

Chị P. làm nghề bán vé số đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm tai nạn xảy ra. Người phụ nữ cho biết, lúc xe container tông vào loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, tiếng va chạm đinh tai nhức óc phát ra khiến ai nấy kinh sợ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người bị thương, người tử vong nằm la liệt, mảnh vỡ từ các xe máy văng tứ tung.

Ám ảnh lời kể nhân chứng vụ container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương - Ảnh 2

Ám ảnh lời kể nhân chứng vụ container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương - Ảnh 3
Tai nạn khủng khiếp khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương - Ảnh: Internet

Thấy có đôi vợ chồng bị gãy chân đang hoảng loạn kêu "Cứu tôi! Cứu tôi!", chị P. lập tức đưa họ vào mép đường ngồi. Sau khi uống nước, người chồng nói nhức đầu, bị chảy máu mũi nên được người dân dùng xe ba gác chở vào bệnh viện.

Một người dân bán hàng gần hiện trường kể, suốt 35 năm làm ăn ở đây, đây là lần đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng đến vậy. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà chiếc xe không thắng lại, cứ thế lao về phía trước, cả người lẫn xe bị cuốn đi như cơn bão.

Ám ảnh lời kể nhân chứng vụ container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương - Ảnh 4

 Đa số các nạn nhân thời điểm xảy ra tai nạn đều là người dân trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết dương lịch - Ảnh: Internet

Ám ảnh lời kể nhân chứng vụ container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương - Ảnh 5

Nhiều người còn mang theo quà quê, trên đường trở lại TP.HCM để làm việc thì gặp thảm kịch - Ảnh: Internet

Tiếng kêu cứu cùng những tiếng la hét thất thanh tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Theo quan sát, những nạn nhân tử vong đều bị container cuốn vào gầm, những người đứng hai bên bị thương, nặng thì gãy tay chân, nhẹ cũng trầy trụa khắp người.

"Tôi run quá gọi 2 chiếc cấp cứu, người ta còn hỏi sao tới 2 chiếc lận. Mình nói vì tai nạn quá lớn, mười mấy người bị nạn", nhân chứng sợ hãi kể.

Ám ảnh lời kể nhân chứng vụ container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương - Ảnh 6
Hàng chục xe máy bị vỡ nát, biến dạng - Ảnh: Internet

Anh H. sống gần hiện trường vụ tai nạn kể, cảnh tượng sau khi chiếc container dừng lại thật quá khủng khiếp, mọi thứ giống như một bãi chiến trường. Người chết nằm la liệt trên đường, người bị thương khóc lóc cầu cứu. 

Ám ảnh lời kể nhân chứng vụ container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương - Ảnh 7

Ám ảnh lời kể nhân chứng vụ container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hơn 20 người bị thương - Ảnh 8

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Hiện tại, những người bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Long An, những bệnh nhân nặng được vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

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