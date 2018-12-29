Tại thời điểm trên, chiếc xe ô tô 7 chỗ (hiện chưa rõ danh tính tài xế) chạy hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt với tốc độ cao. Khi đến đoạn qua tổ dân phố 6 (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), ô tô đột ngột lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái, tông vào xe máy do một phụ nữ điều khiển chở theo con trai chạy hướng ngược lại.

Trưa nay (29/12) tại quốc lộ 20, đoạn qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong, hàng loạt phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tủ kính của một cửa hàng bán giày dép bị ô tô tông nát vụn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cú va chạm mạnh khiến xe máy ngã ra đường, bé trai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đó, ô tô 7 chỗ tiếp tục lao thẳng vào nhà dân và cuốn bà K.T. (62 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn) đang ngồi may quần áo trước nhà vào gầm xe.

Ô tô tiếp tục lao thẳng về phía trước cuốn 3 xe máy của người dân đang dựng trước cửa nhà. Chiếc xe "điên" chỉ dừng lại sau khi đâm vào một gốc cây bàng.

Cơ quan công an có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hậu quả, bà K.T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 4 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, 3 xe máy bị giập nát biến dạng hoàn toàn dưới gầm ô tô. Chiếc ô tô 7 chỗ gây tai nạn cũng hư hỏng nặng.

Ô tô lao qua phần đường bên trái tông vào xe máy. Vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong hàng loạt phương tiện biến dạng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhận tin báo từ người dân, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.