Tài xế xe Hyundai bị giữ lại trong tình trạng say xỉn, không nhớ số điện thoại của người thân. Người này cũng thừa nhận đã uống bia rượu trước khi lái xe và không làm chủ được xe của mình. Hiện tài xế đã được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Chiếc xe máy vỡ nát phần đầu sau cú lùi xe của tài xế xe Hyundai - Ảnh: Zing

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là chồng của một trong hai bà bầu đang hỏi tội tài xế xe "điên". Người này tỏ ra vô cùng bức xúc trước việc tài xế lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn.

Trong clip, tài xế xe Hyundai ôm mặt nói với công an: "Tôi bị đấm một phát". Sau đó, chồng của một bà bầu vẫn liên tục chửi bới. Tài xế ô tô ngẩng đầu dậy nói tiếp: "OK em ơi, anh lo cho em". Câu nói này khiến anh chồng càng thêm phẫn nộ và tiếp tục to tiếng: "Nói thế mà nghe được à, con của tao không còn thì lo kiểu gì, đền đứa khác à. Sao mày nói vô lí thế".

Tài xế ôm mặt đau đớn vì bị đấm - Ảnh cắt từ clip

Chồng của một trong hai bà bầu liên tục chửi bới tài xế xe 'điên' - Ảnh cắt từ clip

Các chiến sĩ công an khuyên giải người đàn ông - Ảnh cắt từ clip

Chiếc xe Hyundai bị vỡ nát kính trước - Ảnh cắt từ clip

Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh cắt từ clip

Khi được các chiến sĩ công an khuyên nên bình tĩnh, người chồng vẫn vô cùng bức xúc: "Anh nghe nó nói thế có được không. Đền cái gì, mạng người giờ đền cái gì. Không phải một mà là hai bà bầu đều bị đâm".

Hiện vụ việc vẫn đang được dư luận xã hội cực kỳ quan tâm.