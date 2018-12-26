Câu phân trần của tài xế càng khiến người chồng phẫn nộ và tiếp tục to tiếng: ''Nói thế mà nghe được à, con của tao không còn thì lo kiểu gì, đền đứa khác à. Sao mày nói vô lí thế''.
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Khoảng 20 giờ 40 ngày 25/12, xe ô tô Hyundai mang BKS 31F - 9382 đang lưu thông trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì bất ngờ đâm mạnh vào thành cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.
Sau cú va chạm, tài xế bị choáng váng nhưng vẫn tiếp tục lùi xe di chuyển. Hậu quả, hai xe máy đi phía sau bị đụng trúng, đổ rạp trên đường, một ô tô khác không kịp phản ứng cũng đâm phải chiếc Hyundai.
Tuy gây ra vụ tai nạn liên hoàn nhưng nam tài xế không chịu dừng lại mà điều khiển xe lao lên bệ phân cách dưới gầm cầu vượt. Chỉ khi đâm phải một chiếc taxi, xe Hyundai mới dừng lại.
Trong số các nạn nhân có hai người phụ nữ mang thai, một trong số đó bị chấn thương nặng, máu chảy ra nhiều từ bụng. Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu.
Tài xế xe Hyundai bị giữ lại trong tình trạng say xỉn, không nhớ số điện thoại của người thân. Người này cũng thừa nhận đã uống bia rượu trước khi lái xe và không làm chủ được xe của mình. Hiện tài xế đã được đưa về trụ sở lấy lời khai.
Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là chồng của một trong hai bà bầu đang hỏi tội tài xế xe "điên". Người này tỏ ra vô cùng bức xúc trước việc tài xế lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn.
Trong clip, tài xế xe Hyundai ôm mặt nói với công an: "Tôi bị đấm một phát". Sau đó, chồng của một bà bầu vẫn liên tục chửi bới. Tài xế ô tô ngẩng đầu dậy nói tiếp: "OK em ơi, anh lo cho em". Câu nói này khiến anh chồng càng thêm phẫn nộ và tiếp tục to tiếng: "Nói thế mà nghe được à, con của tao không còn thì lo kiểu gì, đền đứa khác à. Sao mày nói vô lí thế".
Khi được các chiến sĩ công an khuyên nên bình tĩnh, người chồng vẫn vô cùng bức xúc: "Anh nghe nó nói thế có được không. Đền cái gì, mạng người giờ đền cái gì. Không phải một mà là hai bà bầu đều bị đâm".
Hiện vụ việc vẫn đang được dư luận xã hội cực kỳ quan tâm.