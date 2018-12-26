Lái xe trong tình trạng say rượu, nam tài xế gây ra tai nạn liên hoàn trên đường Trần Duy Hưng khiến 2 phụ nữ mang bầu bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua (25/12), tại khu vực gần ngã tư Trần Duy Hưng – Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương. Thời điểm trên, người đàn ông đi ô tô màu đen mang biển số 31F-93xx chạy đến khu vực đầu cầu vượt đường Trần Duy Hưng thì bị mất lái đâm vào 1 ô tô và 2 xe máy đang lưu thông trên đường.

Chiếc xe gây tai nạn khiến 2 bà bầu nhập viện - Ảnh: Internet Vụ va chạm khiến hai người phụ nữ mang bầu bị thương phải nhập viện cấp cứu. Dù gây ra tai nạn nhưng tài xế vẫn tiếp tục bỏ chạy, đến khi đâm vào một chiếc taxi tài xế mới dừng xe hẳn. Bức xúc trước hành vi này, chồng của các nạn nhân đã đuổi theo, định đánh tài xế nhưng được mọi người can ngăn.

Nam tài xế lái xe khi say rượu - Ảnh: Internet Được biết tài xế ô tô đã xuống xe trong trạng thái say rượu, không còn tỉnh táo. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ còn đầu xe ô tô gây tai nạn bị hư nặng. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Thời gian qua, có rất nhiều vụ việc tài xế uống rượu lái xe gây tai nạn khiến dư luận phẫn nộ. Cách đây không lâu, tại đường Trích Sài (Hà Nội), một nữ tài xế lái xe Lexus trong tình trạng say rượu đã gây ra tai nạn liên hoàn, khiến nhiều người bị thương. Trước đó, tại ngã tư Hàng Xanh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn vì nữ tài xế đã dùng rượu bia trước khi lái xe. Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn do nữ tài xế xe Lexus gây ra - Ảnh: Internet Tình trạng tài xế tham gia giao thông trong tình trạng say rượu dẫn đến tai nạn liên hoàn xảy ra liên tục khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh tay hơn đối với những trường hợp này để răn đe.

Ám ảnh lời nhắn nhủ của ông bố phải mang 100 chiếc đinh trên mặt sau tai nạn kinh hoàng do tài xế say rượu gây ra Là nạn nhân trong một vụ TNGT kinh hoàng do gã tài xế say xỉn gây ra, nam thanh niên này đã may mắn thoát khỏi 'thần chết' sau cú va chạm.

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