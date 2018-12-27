Theo thông tin được dân mạng chuyền tay nhau, trên đường chú rể đi đón dâu đã không may đi qua đoạn BOT ở Phả Lại - nơi mà hàng đoàn xe đứng dài phản đối. Chính vì vậy, chiếc xe bị chôn chân tại chỗ, cô dâu chú rể cũng không thể đi theo đúng lộ trình đã đặt ra.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô dâu chú rể cùng xách váy chạy bộ trên đường để thoát khỏi đoạn ùn tắc xe thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trạm BOT ở Phả Lại bị ùn tắc cả trăm mét - Ảnh: Facebook

Do "thầy" phán phải về làm lễ đúng 12 giờ, cặp đôi đã quyết định xuống xe, dắt tay nhau cùng xách váy cưới chạy về nhà cho kịp, quyết tâm không để lỡ mất giờ hoàng đạo .

Nhiều người chờ lâu đã xuống xe đứng bên vệ đường - Ảnh: Facebook

Cô dâu chú rể xách váy cưới chạy bộ về nhà vì 'thầy' phán phải làm lễ trước 12 giờ - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh trên nhận được sự đồng cảm của đông đảo dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng động viên cô dâu chú rể hãy coi như đây là kỷ niệm đáng nhớ trong ngày vu quy.

"Bao nhiêu thử thách tình yêu còn vượt qua được, vài ba chuyện tắc đường thế này có là gì"; "Số nhọ quá thể"; "Ngày cưới bỗng biến thành cuộc thi chạy Marathon"; "Thầy nào coi ngày mà chuẩn thế";..., dân mạng bình luận.

Không lâu sau đó, tài khoản Facebook được cho là người thân của cô dâu chú rể đã cho biết, dù gặp chuyện không như ý nhưng cặp đôi đã về kịp đến nhà lúc 11 giờ 56 để làm lễ. Đây cũng gọi là "trong cái rủi có cái may".