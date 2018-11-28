Loạt status nhớ nhung người yêu cũ của cô dâu 18 tuổi tự tử trong tuần trăng mật

Xã hội 28/11/2018 17:49

Trước khi được phát hiện treo cổ tử vong trong tuần trăng mật, cô dâu 18 tuổi nhiều lần đăng status nhớ nhung người cũ.

Những ngày gần đây, vụ việc cô gái trẻ N.T.Q.A. (18 tuổi, trú xã Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) tự tử sau khi kết hôn 1 tuần thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chiều 24/11, anh N.V.Đ. (29 tuổi, chồng A.) đi làm về tới nhà thì bàng hoàng phát hiện vợ mới cưới đã treo cổ tử vong trong phòng trọ. Đêm hôm trước, một số hàng xóm nghe tiếng cặp đôi cãi vã. Nguyên nhân có thể là do anh Đ. nhìn thấy tin nhắn của vợ và người yêu cũ nên đã to tiếng.

Q.A. có hoàn cảnh gia đình éo le. Cô sống với bà ngoại từ nhỏ, còn người mẹ đi làm bên Đài Loan, dự kiến sẽ về nhà vào hôm nay (28/11).

Được biết, A. và chồng đến với nhau là do mai mối, tuy nhiên Q.A. cũng thuận lòng vui vẻ chứ không phản kháng. Trước đến nay, ai cũng thấy đôi vợ chồng hòa thuận, vui vẻ, chưa từng xảy ra xích mích gì lớn.

Ông của nạn nhân nhận xét cháu rể mình hiền lành, không rượu chè, không hút thuốc. Gia đình chú rể cũng tử tế, yêu thương Q.A. Chẳng ai nghĩ cô gái xinh xắn, thật thà lại treo cổ tự vẫn chỉ sau 1 tuần kết hôn.

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Cô dâu 18 tuổi treo cổ tự vẫn sau 1 tuần đám cưới - Ảnh: FBNV

Sau cái chết của vợ, anh Đ. nhốt mình trong phòng, đóng kín cửa khiến gia đình lo lắng, cuộc sống cũng theo đó đảo lộn hoàn toàn.

Mẹ chồng Q.A. cho biết, cuộc hôn nhân này là do hai bên gia đình tác động, thế nhưng cho A. hoàn toàn quyết định chứ không ai ép uổng điều gì. Thương con dâu từ nhỏ phải sống xa cha mẹ, bà rất yêu thương cô, thường xuyên tâm sự, chỉ bảo cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi đôi vợ chồng trẻ ra ở trọ, chính tay bà sắm sửa cho các con từng cái bát, đôi đũa.

Trước ngày cưới 2 tháng, Q.A. từng tâm sự với mẹ chồng chuyện người yêu cũ. Bà cũng khuyên con dâu đừng suy nghĩ nhiều vì đời người mấy ai thành đôi được với mối tình đầu.

Trước ngày tự vẫn, cô dâu 18 tuổi từng có nhiều chia sẻ trên Facebook thể hiện sự buồn rầu trong chuyện tình cảm. Cô gái cũng thường xuyên bày tỏ nhớ nhung người cũ.

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Loạt status nhớ nhung người yêu cũ của cô dâu 18 tuổi tự tử trong tuần trăng mật - Ảnh 7
Loạt status thất tình, nhớ nhung người cũ của cô dâu trẻ - Ảnh: FBNV
Mới kết hôn 1 tuần, cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử trong phòng trọ

Mới kết hôn 1 tuần, cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử trong phòng trọ

Chỉ mới kết hôn được một tuần, cô gái 18 tuổi xinh đẹp được người dân phát hiện treo cổ tự tử trong phòng trọ.

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