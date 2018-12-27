Bức xúc vì em trai 'nằm xuống' chưa lâu mà em dâu đã có tình mới, anh chồng gây thảm kịch đau lòng

Xã hội 27/12/2018 15:53

Mâu thuẫn với nhân tình của em dâu, Thanh đã dùng dao tự chế 'xử' đối phương khiến bản thân vướng vào lao lý.

Ngày 26/12, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, ngụ huyện Quốc Oai, Hà Nội) 20 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn H. (em trai của Thanh) và chị Nguyễn Thị Thường (SN 1980, ngụ huyện Quốc Oai) vốn là vợ chồng của nhau. Tuy nhiên đến tháng 1/2017, anh H. qua đời do lâm trọng bệnh. 

8 tháng sau khi chồng mất, chị Thường có quan hệ tình cảm yêu đương với Nguyễn Văn Tòng (SN 1982, ngụ huyện Quốc Oai).

Bức xúc vì em trai 'nằm xuống' chưa lâu mà em dâu đã có tình mới, anh chồng gây thảm kịch đau lòng - Ảnh 1

Bức xúc vì em trai 'nằm xuống' chưa lâu mà em dâu đã có tình mới, anh chồng gây thảm kịch đau lòng - Ảnh: Internet

Thấy chị Thường có người yêu mới, gia đình Thanh cực lực phản đối vì cho rằng chồng chết chưa lâu, vợ lại say đắm với người mới là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, Tòng đã có vợ con lại là đối tượng nổi tiếng ngổ ngáo và có biểu hiện nghiện ma túy.

Bất chấp những ánh mắt "không thiện chí" của những người bên gia đình chồng, chị Thường vẫn để nhân tình lẻn vào ngôi nhà để bàn thờ của người chồng đã mất để ngủ qua đêm. Nhằm tránh sự dòm ngó của hàng xóm láng giềng, Tòng thường xuyên trèo rào qua nhà anh Nguyễn Đình Thịnh (hàng xóm chị Thường) để đến với nhân tình.

Biết việc này, anh Thịnh đã nhiều lần nhắc nhở Tòng dẫn đến tranh cãi to tiếng. Tối 13/7/2017, anh Thịnh tiếp tục nhìn thấy Tòng trèo qua cổng nhà mình nên buông lời mắng chửi. Sau đó, nghe vợ nói cống ở nhà bị người ta đập phá, anh Thịnh định tìm Tòng nói chuyện thì nhìn thấy Tòng và chị Thường đang ngồi ở ghế đá.

Vừa nhìn thấy anh Thịnh, Tòng lớn tiếng: "Giờ mày thích gì, vừa nãy mày chửi gì?". Lời qua tiếng lại, Tòng cầm thanh sắt đuổi đánh anh Thịnh nhưng được mọi người ngăn cản.

Ấm ức vì bị Tòng chửi mắng và dọa đánh, anh Thịnh gọi điện kể cho bị cáo Nguyễn Văn Thanh toàn bộ sự việc. Bị cáo liền mang theo con dao tự chế có gắn tuýp sắt đi gặp Tòng "nói chuyện".

Khi gặp nhau, Thanh trách móc nhân tình của em dâu thường xuyên gây sự với người xung quanh. Đáp lại, Tòng chửi bới Thanh và thách thức đánh nhau.

Trong lúc tức giận không kiềm chế được mình, Thanh lấy dao tự chế mang theo trong người đâm thẳng một nhát vào ngực trái Tòng. Được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng nạn nhân đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Thanh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo cũng cho biết không có ý muốn tước đoạt mạng sống người khác, mặt khác là do bị nạn nhân thách thức, gây ức chế.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình vì bản thân là lao động chính, có con nhỏ. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh 20 năm tù về tội Giết người.

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