Ám ảnh hiện trường xe ben chở đất đá lật nghiêng, đè ô tô bẹp dúm khiến 3 người tử vong

Xã hội 04/06/2020 14:10

Đang lưu thông trên đường thì xe ben lật nghiêng, đè bẹp ô tô con khiến 4 người thương vong. Nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hôm nay (4/6), Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ vụ tai nạn kinh hoàng xe ben lật đè trúng xe hơi xảy ra vào cùng ngày khiến 4 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 15, chiếc xe hơi mang BKS 36A-468.94 đang lưu thông trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, đoạn qua địa bàn xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) thì bất ngờ bị chiếc xe ben hiệu Howo mang BKS 36C-171.15 chở đầy đất đá lật nghiêng đè trúng.

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Xe ben lật nghiêng đè trúng xe hơi - Ảnh: FB
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Xe hơi bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh: FB
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 Người dân cứu các nạn nhân trong xe hơi ra ngoài - Ảnh: FB

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Tuy nhiên 3 người đã tử vong, 1 người nguy kịch - Ảnh: FB

Trong xe hơi có 4 người gồm 3 người lớn và 1 trẻ em. Sau vụ tai nạn, người dân và cơ quan chức năng đã gọi xe cẩu đến cẩu chiếc xe ben lên để giải cứu những nạn nhân trong xe hơi. 

Hậu quả, có ít nhất 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính các nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định.

Hiện lực lượng CSGT Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Trước đó, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông tương tự. Rạng sáng 14/6/2019, một chiếc container đang lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM về Tây Ninh thì có biểu hiện mất lái, bất ngờ lao sang hướng đường ngược lại.

Chiếc container húc phải hai cột điện sau đó tông mạnh vào chiếc ô tô đang chở 3 người. Cú va chạm kinh hoàng khiến ô tô bẹp dúm, đầu xe hư hỏng hoàn toàn.

Người dân nhanh chóng chạy đến hiện trường để cứu nạn, phát hiện có 3 người mắc kẹt bên trong ô tô nhưng đã tử vong. 

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Vụ tai nạn làm ô tô bẹp dúm, mắc kẹt giữa đầu kéo và thùng container - Ảnh: FB

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng CSGT huyện Trảng Bàng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn ra khỏi xe, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Danh tính các nạn nhân trong xe gồm 2 nam, 1 nữ. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do container nổ lốp khiến xe mất lái. 

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm Thanh Hóa

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