Đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ 13, người đàn ông bị xe tải mất lái tông chết

Xã hội 04/06/2020 05:00

Cơ quan công an đang điều tra vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên Quốc lộ 13 đoạn qua TP. Thuận An (Bình Dương) khiến một người đàn ông tử vong.

Mới đây, trên Quốc lộ 13 đoạn qua TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 3/6, anh T. (SN 1972, quê Thái Bình) điều khiển xe máy mang BKS: 60B1-699.33 lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ TP.HCM về Bình Dương. 

Đến ngã tư, anh T. cho xe dừng đèn đỏ theo tín hiệu đèn giao thông. Lúc này, xe tải mang BKS: 51D-038.68 lưu thông phía sau bất ngờ mất lái, lao lên tông trúng anh T. và đẩy xe máy văng lên vỉa hè. Nạn nhân bị hất trúng trụ điện, chấn thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, CSGT TP. Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Đang dừng đèn đỏ, người đàn ông bị xe tải mất lái tông tử vong - Ảnh: Tổ Quốc
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Tại hiện trường, xe máy và xe tải nằm trên vỉa hè. Nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân rơi khắp mặt đường - Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra trường hợp xe buýt tông hơn 10 chiếc xe máy chờ đèn đỏ khiến nhiều người bị thương.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 13/11/2019, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe buýt số 9 mang biển số: 53N - 3453 lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng từ quận Bình Tân về quận 10, TP.HCM.

Khi xe buýt đi đến gần nút đèn đỏ ở đường Hồng Bàng, quận 6 thì bất ngờ tông vào hơn 10 chiếc xe máy đang dừng. Vụ tai nạn giao thông khiến khoảng 10 người bị thương, trong đó một người phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến đường Hồng Bàng ùn tắc hơn 2km, 2 chiếc xe máy kẹt dưới gầm xe buýt. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. 

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Cơ quan chức năng xác định, tài xế container đã chuyển làn nhưng thiếu chú ý quan sát, không bật đèn xi-nhan dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 mẹ con chạy xe máy thương vong.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn chết người tai nạn thương tâm

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