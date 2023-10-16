Á khôi 17 tuổi đi ăn cùng kẻ thủ ác trước khi bị sát hại, mọi mâu thuẫn xuất phát từ món nợ 50 triệu

Xã hội 16/10/2023 17:19

Đối tượng Tạ Duy Khanh khai mâu thuẫn với nạn nhân trong vụ sát hại, phân xác xuất phát từ số tiền nợ 50 triệu đồng.

Theo thông tin từ VOV, ngày 16/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo liên quan đến vụ án giết người, phân xác được phát hiện tại khu vực sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng Tạ Duy Khanh (SN 1985, Thái Bình) và nạn nhân có quan hệ từ đầu năm 2023. Mối quan hệ khá thân thiết và ngay trước khi ra tay sát hại, Tạ Duy Khanh còn cùng nạn nhân H.Y.N đi ăn với nhau.

Á khôi 17 tuổi đi ăn cùng kẻ thủ ác trước khi bị sát hại, mọi mâu thuẫn xuất phát từ món nợ 50 triệu - Ảnh 1
Nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Dân Việt

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, bước đầu qua khai nhận của đối tượng thì xuất phát từ nợ nần. 

"Đối tượng này không nghiện ngập. Về nguyên nhân mâu thuẫn theo đối tượng khai là hiện đang cho nạn nhân vay 50 triệu, đòi nhiều lần không trả. Vì đòi tiền không được nên hai người cãi cọ nhau. Đối tượng sử dụng dao và đâm tử vong nạn nhân. Rồi kéo ra góc nhà vệ sinh để sử dụng một loại dao khác để phân xác nạn nhân" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Á khôi 17 tuổi đi ăn cùng kẻ thủ ác trước khi bị sát hại, mọi mâu thuẫn xuất phát từ món nợ 50 triệu - Ảnh 2
Khu vực Khanh đổ xi măng, phi tang xác nạn nhân - Ảnh: Dân Trí

Cũng trong buổi họp báo chiều nay, dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 10/10, Khanh hẹn N. đến nhà tại KĐT Vinhome Oceanpark. Tại phòng khách, do xảy ra mâu thuẫn nên Khanh dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực N.

Khi nạn nhân tử vong, Khanh phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào thùng xốp, dán băng dính xung quanh, thuê xe taxi chở đến Miếu Bản, xã Bát Tràng.

Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, làng Giang Cao thì Khanh nhờ tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp ở tại bậc lên xuống.

Sau khi anh tài xế lái xe rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang. Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng rồi quay về nhà.

Đến chiều 12/10, lo sợ tội ác bị phát hiện, Khanh mua 125.000 đồng tiền xi măng, mang đến nơi giấu thi thể N. Nhưng do khu vực này lúc đó có nhiều người nên Khanh đã quay về, rồi quay lại hiện trường vào ngày 13/10, đổ xi măng lên vị trí giấu xác nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng bắt xe khách về Thái Bình bỏ trốn.

Đến khoảng 23h ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự thương, các lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu.

Thủ đoạn man rợ của nghi phạm vụ phân xác trên sông Hồng: Giấu đồ đạc của nạn nhân, mua 125 nghìn tiền xi măng hòng che đậy tội ác

Thủ đoạn man rợ của nghi phạm vụ phân xác trên sông Hồng: Giấu đồ đạc của nạn nhân, mua 125 nghìn tiền xi măng hòng che đậy tội ác

Do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, đối tượng đến chợ mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể.

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