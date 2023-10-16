NÓNG: Xác định nguyên nhân ban đầu khiến nghi phạm ra tay tàn độc, sát hại, phân xác cô gái thành 4 phần, phi tang trên sông Hồng

Xã hội 16/10/2023 16:14

Công an TP Hà Nội tổ chức thông tin báo chí kết quả điều tra vụ án giết người, phân mảnh thi thể phi tang ở sông Hồng, xảy ra trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ Tiền Phong, công an TP Hà Nội nghi phạm trong vụ án là Tạ Duy Kh. (SN 1985, quê Kiến Xương, Thái Bình). Nạn nhân là H.Y.N (SN 2004, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ ngày 10/10, Kh. hẹn N. đến nhà tại KĐT Vinhome Oceanpark. Tại phòng khách, do xảy ra mâu thuẫn nên Khanh dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực N.

Khi nạn nhân tử vong, Kh. phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào thùng xốp, dán băng dính xung quanh, thuê xe taxi chở đến Miếu Bản, xã Bát Tràng.

Tại đây, đối tượng đưa thùng xốp ra mép sông Hồng để phi tang và quay về nhà. Ngày hôm sau, đối tượng mua 1 bao xi nămg phủ lên nơi giấu thi thể N.

Sau khi gây án, đối tượng bắt xe khách về Thái Bình bỏ trốn.

NÓNG: Xác định nguyên nhân ban đầu khiến nghi phạm ra tay tàn độc, sát hại, phân xác cô gái thành 4 phần, phi tang trên sông Hồng - Ảnh 1
Chân dung nghi phạm Kh - Ảnh: Dân Việt 

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, khoảng 15h ngày 13/10, một người dân đánh cá trên sông Hồng (đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) phát hiện một chiếc chân trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Sau đó, người này tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

NÓNG: Xác định nguyên nhân ban đầu khiến nghi phạm ra tay tàn độc, sát hại, phân xác cô gái thành 4 phần, phi tang trên sông Hồng - Ảnh 2
Khu vực người dân phát hiện ra thi thể - Ảnh: Tiền Phong

Theo lời nhân chứng, phần thân của tử thi được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá và được đổ lên một lớp xi măng.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. 

Nghi vấn có đồng phạm giúp sức trong vụ sát hại, phân xác cô gái ở Hà Nội, phải xử lý tội giết người cùng với hung thủ?

Nghi vấn có đồng phạm giúp sức trong vụ sát hại, phân xác cô gái ở Hà Nội, phải xử lý tội giết người cùng với hung thủ?

Cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai của nghi phạm, lời khai của người làm chứng (nếu có) để làm rõ nguyên nhân, diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

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