Thủ đoạn man rợ của nghi phạm vụ phân xác trên sông Hồng: Giấu đồ đạc của nạn nhân, mua 125 nghìn tiền xi măng hòng che đậy tội ác

Xã hội 16/10/2023 16:35

Do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, đối tượng đến chợ mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể.

Liên quan đến vụ giết người phân xác cô gái trên sông Hồng, chiều ngày 16/10, công an TP.Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Cụ thể, dẫn tin từ VTC News, theo lời khai của nghi phạm Tạ Duy Kh. (SN 1985, trú tại KĐT Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội), ngày 10/10, hắn hẹn chị H.Y.N. đến nhà. Khi vào trong phòng khách, Kh. và chị N. xảy ra mâu thuẫn nên Kh. lấy dao nhọn đâm vào vùng ngực chị N.

Thủ đoạn man rợ của nghi phạm vụ phân xác trên sông Hồng: Giấu đồ đạc của nạn nhân, mua 125 nghìn tiền xi măng hòng che đậy tội ác - Ảnh 1
Nghi phạm Kh - Ảnh: Dân Việt 

Sau khi nạn nhân chết, Kh. lấy dao phân xác chị N. rồi cho các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại.

Sau đó, Kh. gọi taxi do anh T. điều khiển, chở Kh. mang theo thùng xốp (bên trong đựng thi thể chị N.) đi đến Miếu Bản (thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, Kh. bảo anh T. dừng xe và nhờ anh T. bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp tại bậc lên xuống.

Khi tài xế taxi rời đi, Kh. một mình bê thùng xốp đựng thi thể nạn nhân xuống sông Hồng để phi tang. Sau khi phi tang xong thi thể nạn nhân, Kh. liên hệ với T. quay lại đón Kh. về chung cư.

Về đến chung cư, Kh. lấy xe máy Honda Air Blade, biển kiểm soát 17B7- 342.63 đi đến cầu Thanh Trì, vứt 2 chiếc điện thoại của chị N. xuống sông Hồng, giấu túi xách, dép của chị N. ở nhà trọ xã Bát Tràng, Gia Lâm.

Đến chiều 12/10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Kh. đến chợ mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể. Tuy nhiên, do khu vực giấu thi thể đông người qua lại nên Kh. mang xi măng về nhà.

Thủ đoạn man rợ của nghi phạm vụ phân xác trên sông Hồng: Giấu đồ đạc của nạn nhân, mua 125 nghìn tiền xi măng hòng che đậy tội ác - Ảnh 2
Tại hiện trường vẫn còn sót lại chiếc chăn cũ và xi măng mới đổ - Ảnh: Dân Trí

Đến rạng sáng 13/10, Kh. một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị N. và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu.

Chiều 13/10, khi biết được thông tin cơ quan Công an đã phát hiện thi thể của chị N., Kh. đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình.

Theo thông tin từ Dân Trí, trước đó, vào trưa 13/10, một ngư dân trên sông Hồng phát hiện các phần thi thể của nạn nhân nổi trên mặt nước. Sau khi trình báo lực lượng chức năng, toàn bộ tử thi được tìm thấy.

Thủ đoạn man rợ của nghi phạm vụ phân xác trên sông Hồng: Giấu đồ đạc của nạn nhân, mua 125 nghìn tiền xi măng hòng che đậy tội ác - Ảnh 3
Nơi phát hiện các phần thi thể nạn nhân nằm ở mép và bờ sông Hồng, ngay dưới chân Miếu Bản, làng Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh: Dân Trí

Tối 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tìm thấy Kh. tại nhà riêng. Khi bị vây bắt, Kh. trốn ở gầm giường sau đó dùng dao tự sát nhưng bị cơ quan chức năng ngăn chặn, đưa đi cấp cứu.

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Công an TP Hà Nội tổ chức thông tin báo chí kết quả điều tra vụ án giết người, phân mảnh thi thể phi tang ở sông Hồng, xảy ra trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

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