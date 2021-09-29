9/22 quận, huyện TP.HCM đạt tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19

Xã hội 29/09/2021 16:34

Tính đến cuối ngày 29/9, con số quận, huyện cơ bản kiểm soát dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế ở Tp.HCM tăng lên 9/22. Đó là quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận 5, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, Thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình và quận 1.

Theo VTV, trước đó từ đầu tháng 9 (2/9), UBND Quận 7 và huyện Củ Chi đã công bố cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn. Đây là 2 địa phương đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch bệnh khi đã thành công đưa F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca mắc mới và có tỷ lệ bao phủ trong cộng đồng cao.

Đến 7/9, lãnh đạo huyện Cần Giờ tiếp nối hướng tích cực này, công bố kiểm soát được dịch COVID-19 theo đủ các tiêu chí của Bộ Y tế. Tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính trong số người lấy mẫu xét nghiệm bằng PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm dần trong 14 ngày trên địa bàn huyện.

Ngày 15-9, theo Tuổi trẻ, đoàn kiểm tra do ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã làm việc tại UBND huyện Nhà Bè. Tại đây, đoàn đã thẩm định và báo cáo kết quả kiểm soát dịch COVID-19 của huyện.

9/22 quận, huyện TP.HCM đạt tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh 1

Chiều 23-9, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP.Thủ Đức, xác định địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.

Tiếp đến, ngày 24-9, theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quận 5 cũng đã cơ bản kiểm soát được dịch theo các tiêu chí của Bộ Y tế.

Ngày 27/9, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, Phú Nhuận cho biết địa phương đã đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch của Bộ Y tế. Lãnh đạo các quận cũng đang chuẩn bị dần cho kế hoạch phục hồi kinh tế thời gian tới.

Tiếp đó theo Thanh Niên, ngày 28.9, lãnh đạo quận Tân Bình cho biết quận đã đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 theo quyết định của Bộ Y tế trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Mới nhất sáng 29/9, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho biết, địa phương đã cơ bản kiểm soát dịch và được đoàn thẩm tra của Ban chỉ đạo chống dịch thành phố công nhận. Địa phương đang xem xét mở lại hoạt động chợ Bến Thành và Tân Định Nhằm phục vụ nhu cầu thực phẩm của người dân và tham quan du lịch trong giai đoạn bình thường mới. 

Chợ Bến Thành hồi tháng 3/2020. Ảnh: Quỳnh Trần

Tiêu chí Bộ Y tế đưa ra, một địa bàn (thành phố, huyện, xã) kiểm soát được dịch khi số ca mắc mới trong cộng đồng theo tuần giảm liên tục so với 2 tuần trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất; tỷ lệ dương tính bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong ngày tại cộng đồng giảm trong vòng 14 ngày; không ghi nhận, chuỗi lây nhiễm mới trong vòng 7 ngày.

Ngoài ra, địa phương phải giảm từ 30% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ rất cao; từ 30% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ cao; từ 30% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ.

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