3 học sinh bị cổng trường mầm non đè tử vong đúng ngày đầu tiên của năm học mới

Xã hội 07/09/2020 16:11

Tai nạn thương tâm xảy ra đúng ngày đầu tiên của năm học mới khiến nhiều người xót xa. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mới đây trên địa bàn xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xảy ra tai nạn thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Bà Nguyễn Thị Trâm - Bí thư xã Khánh Yên Thượng đã xác nhận sự việc với Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 7/9, tại khu vực trường mầm non Bản Phung (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), 2 học sinh lớp 1 và 1 cháu mầm non trèo lên cổng trường nghịch, không may cổng bị đổ rồi đè lên người dẫn đến tử vong thương tâm.

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3 học sinh bị cổng trường mầm non đè tử vong đúng ngày đầu tiên của năm học mới - Ảnh: FB

Hiện công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Cách đây không lâu, trên địa bàn ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An cũng xảy ra tai nạn hy hữu khiến hai bé trai thương vong.

Khoảng 17 giờ ngày 7/6, em Phan Hữu D. (10 tuổi, quê An Giang), học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú và em Trần Gia K. (10 tuổi, quê Cà Mau) ngồi lên cột điện ven đường tại xã Đức Hòa Hạ chơi.

Cột điện bất ngờ lăn đè khiến em D. tử vong trên đường đi cấp cứu, em K. bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Phan Nhân Duy, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa cho biết, cột điện trên là do một đơn vị tư nhân vận chuyển đến để chuẩn bị thi công. 

Thầy Lê Hoàng Cao, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú (ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ cho biết tai nạn xảy ra phía bên ngoài cổng trường nên thầy cô phát hiện chậm. 

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Từ khóa:   Lào Cai tai nạn hy hữu tử vong thương tâm

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