Vừa làm đám hỏi thì gặp tai nạn thương tâm, chú rể tử vong, cô dâu bị thương nguy kịch

Xã hội 05/09/2020 10:08

Sau khi tổ chức đám hỏi, đôi nam nữ đã viết thiệp cưới mời người thân, bạn bè đến chung vui vào giữa tháng 9 này. Tuy nhiên tai nạn thương tâm xảy đến khiến chú rể qua đời, cô dâu bị thương nặng.

Mới đây, tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến đôi nam nữ thương vong. 

Sáng 4/9, anh Nguyễn Hữu T. (SN 1995, trú xã Chư Á, TP. Pleiku, Gia Lai) điều khiển xe tải BKS 51D-405.90, chở theo vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị H. (SN 1994, trú huyện Đắk Đoa), lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến đoạn Km 1617+600 (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), xe của anh T. xảy ra va chạm với xe tải BKS 47C-225.07 do tài xế Nguyễn Lương Huy Hiệp (SN 1995, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả, anh T. tử vong do chấn thương sọ não, chị H. bị thương nặng hiện vẫn đang hôn mê. 

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Người Lao Động

Mẹ anh T. cho biết, đôi nam nữ dự định kết hôn từ năm 2018. Do cha anh T. bất ngờ qua đời nên đám cưới đã bị hoãn lại. Khi đã mãn tang, hai gia đình quyết định tổ chức đám cưới vào giữa tháng 9 này. Anh T. và chị H. đã viết xong thiệp cưới mời họ hàng, bạn bè đến chung vui. Sáng 4/9, anh T. lái xe đưa thư báo chở theo chị H. thì xảy ra tai nạn đau lòng. 

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