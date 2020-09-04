Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân, đọc tâm thư người mẹ để lại mà nhói lòng

Xã hội 04/09/2020 14:14

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa hàng bán điện thoại, người dân lập tức báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa bé đến trạm y tế thăm khám.

Mới đây, tại khu vực đường 352, đoạn gần chợ Kỳ Sơn, xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khiến ai nấy xót xa.  

Theo thông tin ban đầu, vào tối 3/9, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước một cửa hàng bán điện thoại. Bên cạnh cháu bé có nhiều bỉm, tã lót và một lá thư để lại với nội dung: "Tôi do gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện nuôi cháu được. Xin nhờ gia đình anh chị ở đây nuôi bé khôn lớn".

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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa hàng điện thoại - Ảnh: FB
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Bé gái được gia đình bán điện thoại nhận nuôi - Ảnh: FB
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Lá thư được cho là của mẹ cháu bé - Ảnh: FB

Người dân lập tức báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Kỳ Sơn để thăm khám. Em bé nặng gần 4kg, sức khỏe tốt. Hiện gia đình phát hiện cháu bé đã lên xã làm thủ tục xin nhận nuôi. Tuy nhiên, UBND xã Kỳ Sơn vẫn phát thông báo tìm nhân thân cho cháu bé, nếu quá số ngày quy định nếu không có ai đến nhận mới tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

Cách đây không lâu, tại phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh, Hải Phòng) cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Khoảng 21 giờ ngày 16/8, một số người dân đi tập thể dục quanh khu chợ thuộc Tổ dân phố 11, phường Hưng Đạo phát hiện một em bé sơ sinh đặt trong thùng xốp, kèm theo 1 hộp sữa, 90.000 đồng và bức thư viết tay có nội dung: "Cháu là sinh viên sinh ra 1 bé gái. Do hoàn cảnh cháu không thể nuôi dưỡng được con. Cháu viết giấy này nhờ người nuôi dưỡng con cháu. Bé sinh ngày 9.8.2020 (20.6 âm lịch) và nuôi dưỡng cháu khôn lớn. Cảm ơn".

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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở chợ - Ảnh: FB
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Bức thư đặt trong thùng xốp được cho là của mẹ cháu bé - Ảnh: FB

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt lập biên bản sự việc, đồng thời đưa cháu bé đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kiểm tra tổng quát. 

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