16 phút sinh tử cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung nguy kịch, bác sĩ đưa ra khuyến cáo quan trọng

Xã hội 22/10/2021 12:54

Bác sĩ Thủy chia sẻ: "Đây là ca vỡ tử cung trước chuyển dạ và không được phát hiện sớm nên rất nguy hiểm. Những trường hợp này rất khó bảo tồn tử cung và con thường tử vong".

Theo VnExpress đưa tin, một thai phụ 33 tuổi, ở phường 5, TP. Bạc Liêu, mang thai 37 tuần nhập Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau bụng dữ dội.

Qua chẩn đoán ban đầu, bác sĩ cho hay bệnh nhân choáng do xuất huyết nội, vỡ tử cung. Ngay sau đó, bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Giám Đốc Bệnh viện Thanh Vũ, điều động các ê kíp hồi sức và phẫu thuật khẩn trương cấp cứu thai phụ. Chỉ trong vòng 16 phút, bé trai cân nặng 3,1 kg đã được chào đời nhưng bị ngạt trắng rất nghiêm trọng, phải đặt nội khí quản và đưa vào phòng dưỡng nhi theo dõi.

Về phần sản phụ bị vỡ tử cung, mất khoảng 2 lít máu, được truyền hồng cầu lắng trong lúc mổ. Bệnh nhân còn rất trẻ, các bác sĩ đã cố gắng bảo tồn tử cung, hoàn thành ca phẫu thuật lúc 4h sáng.

san phu
Hiện sức khoẻ 2 mẹ con sản phụ đang dần ổn định - Ảnh: VnExpress

Được biết, 6 năm trước sản phụ có tiền sử mổ bóc nhân xơ, sinh mổ lần một cách đây 4 năm. Bác sĩ Thủy chia sẻ: "Đây là ca vỡ tử cung trước chuyển dạ và không được phát hiện sớm nên rất nguy hiểm. Những trường hợp này rất khó bảo tồn tử cung và con thường tử vong. Mẹ con sản phụ vô cùng may mắn vì chỉ cần chậm trễ khoảng 5 phút thì mọi chuyện đã khác".

Ngày 21/10, sản phụ ổn định sức khỏe, tử cung co hồi tốt. Em bé cũng ổn định, về bên mẹ, thở tốt, bú giỏi.

Bác sĩ Thủy khuyến cáo thai phụ, nhất là đến giai đoạn cuối thai kỳ, cần chú ý những biểu hiện dù là nhỏ nhất để biết được khi nào bé sẵn sàng chào đời. Đừng quên nắm bắt các dấu hiệu sức khỏe khi từng có vết mổ cũ hay đang mang những bệnh lý khác. Cần khám thai theo lịch, thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ để có thai kỳ an toàn.

Sản phụ chuyển dạ trên chuyến tàu từ TP.HCM về quê tránh dịch được đỡ đẻ thành công

Sản phụ chuyển dạ trên chuyến tàu từ TP.HCM về quê tránh dịch được đỡ đẻ thành công

Trên chuyến tàu từ TP.HCM về Quảng Bình, sản phụ chuyển dạ và được bác sĩ cùng nhân viên tàu đỡ đẻ thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   sản phụ bị vỡ tử cung vỡ tử cung sản phụ vỡ tử cung

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 51 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số