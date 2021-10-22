Theo VnExpress đưa tin, một thai phụ 33 tuổi, ở phường 5, TP. Bạc Liêu, mang thai 37 tuần nhập Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau bụng dữ dội.

Qua chẩn đoán ban đầu, bác sĩ cho hay bệnh nhân choáng do xuất huyết nội, vỡ tử cung. Ngay sau đó, bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Giám Đốc Bệnh viện Thanh Vũ, điều động các ê kíp hồi sức và phẫu thuật khẩn trương cấp cứu thai phụ. Chỉ trong vòng 16 phút, bé trai cân nặng 3,1 kg đã được chào đời nhưng bị ngạt trắng rất nghiêm trọng, phải đặt nội khí quản và đưa vào phòng dưỡng nhi theo dõi.

Về phần sản phụ bị vỡ tử cung, mất khoảng 2 lít máu, được truyền hồng cầu lắng trong lúc mổ. Bệnh nhân còn rất trẻ, các bác sĩ đã cố gắng bảo tồn tử cung, hoàn thành ca phẫu thuật lúc 4h sáng.

Hiện sức khoẻ 2 mẹ con sản phụ đang dần ổn định - Ảnh: VnExpress

Được biết, 6 năm trước sản phụ có tiền sử mổ bóc nhân xơ, sinh mổ lần một cách đây 4 năm. Bác sĩ Thủy chia sẻ: "Đây là ca vỡ tử cung trước chuyển dạ và không được phát hiện sớm nên rất nguy hiểm. Những trường hợp này rất khó bảo tồn tử cung và con thường tử vong. Mẹ con sản phụ vô cùng may mắn vì chỉ cần chậm trễ khoảng 5 phút thì mọi chuyện đã khác".

Ngày 21/10, sản phụ ổn định sức khỏe, tử cung co hồi tốt. Em bé cũng ổn định, về bên mẹ, thở tốt, bú giỏi.

Bác sĩ Thủy khuyến cáo thai phụ, nhất là đến giai đoạn cuối thai kỳ, cần chú ý những biểu hiện dù là nhỏ nhất để biết được khi nào bé sẵn sàng chào đời. Đừng quên nắm bắt các dấu hiệu sức khỏe khi từng có vết mổ cũ hay đang mang những bệnh lý khác. Cần khám thai theo lịch, thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ để có thai kỳ an toàn.